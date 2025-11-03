3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen en Necochea: se conocieron los escalofriantes chats previos a la pelea

Bautista Coronel, el adolescente de 15 años apuñalado en la madrugada del sábado, había discutido por WhatsApp con su agresor antes del ataque. En su declaración, el detenido reconoció que existía un conflicto previo.

Por

Las amenazas se produjeron en un chat grupal de WhatsApp.

Después de la pelea callejera en Necochea que derivó con el crimen de Bautista Coronel, el adolescente de 15 años que murió apuñalado, se conocieron conversaciones de WhatsApp previas donde el agresor lo amenazaba y le advertía que iba a terminar "todo cortado".

Te puede interesar:

Conmoción en Claypole: lo asesinaron a golpes y puñaladas y después le robaron la billetera

El intercambio se produjo el jueves pasado en un chat grupal denominado "Todo Neco", según las capturas que la periodista Jimena Paternoster mostró en De Una por C5N. Allí, Bautista envió varios mensajes de voz a los que respondió un número no identificado, presuntamente el del asesino de 17 años.

"Donde te agarre a tiros vamos a ver quién corre", le advirtió el sospechoso. "Caé ya, a ver, ya. Dale, mové", lo apuró Bautista, y el detenido contestó: "Te vas a ir todo cortado, pedazo de gato. Ya te avisé. El que avisa no traiciona". La discusión tuvo lugar dos días antes del crimen.

Estas capturas coinciden con la declaración testimonial que el detenido brindó ante la fiscal Verónica Posse, en la que reconoció que existía un conflicto previo con la víctima. La funcionaria señaló que se peritarán los celulares secuestrados para comprobar si hay más evidencia en este sentido.

"El imputado prestó declaración. No dio un detalle de los hechos, pero sí da referencias sobre circunstancias posteriores, y relató cuestiones de un conflicto preexistente con la víctima", explicó este lunes a TN. También adelantó que buscará determinar si "hubo comunicaciones previas entre los jóvenes o en los grupos de WhatsApp".

"Estamos ante el delito de homicidio; podría ser otra la calificación si pudiéramos determinar la participación y los distintos grados de otras personas, de acuerdo a las declaraciones testimoniales que podamos recibir antes del miércoles", añadió. El detenido permanecerá en la cárcel de Batán hasta la audiencia de imputación de cargos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El matrimonio que viajaba en el Renault 12 embestido por la Volkswagen Amarok en José C. Paz perdió la vida.

Violento choque en José C. Paz: un joven detenido por causar la muerte de un matrimonio

play

Big Ari, tras el violento asalto comando en su casa: "Fue un calvario interminable"

Pese a la violenta actitud, no hubo heridos en el Instituto Médico Platense

Furia en una clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro

El hombre distribuía el material a través de redes P2P.

Salta: detuvieron a un policía federal que distribuía material de abuso sexual infantil

La Policía de la Ciudad realizó un cerca en la escena del crimen.

Horror en Monte Castro: hallaron a una mujer de 51 años muerta con múltiples puñaladas

El momento exacto del asesinato tomada por las cámaras del Municipio de Hurlingham.

Hurlingham: detuvieron al joven de 18 años que mató a su amigo en una discusión

Rating Cero

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

El resultado es un aroma moderno, juvenil y con un toque elegante.

Este es el perfume favorito de Dalma Maradona: cuánto sale

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

Franco Colapinto y Meri Deal estuvieron muy cerca en la noche posterior a la carrera.

¿Pareja confirmada? Con quién tendría una relación Franco Colapinto

La esperada segunda temporada de la serie Respira finalmente llegó a Netflix tras el éxito arrollador de su primera entrega. El drama médico español que conquistó a millones de espectadores vuelve con nuevos episodios cargados de tensión, conflictos éticos y dilemas personales.
play

8 episodios nuevos: Respira llegó a Netflix con una nueva temporada y ya es de lo más visto del momento

Guillermina Valdés tomó una contudente decisión con Lolo por el conflicto de Marcelo Tinelli.
play

La contundente decisión de Guillermina Valdés por el escándalo Tinelli: "Medidas de seguridad por Lolo"

últimas noticias

Javier Milei saludó uno por uno a su renovado Gabinete.

Video: el eufórico saludo de Javier Milei a su renovado Gabinete en la Casa Rosada

Hace 5 minutos
Ángel Cappa: una mirada crítica sobre la Argentina, la política y el fútbol

Ángel Cappa: "La mayor victoria del capitalismo es despolitizar a la gente y criminalizar el pensamiento"

Hace 7 minutos
El gobierno francés anunció que habrá una investigación judicial.

Francia amenaza con prohibir Shein por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

Hace 42 minutos
play
MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Hace 44 minutos
River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local, la primera vez que ocurre en losúltimos 99 años.

La noticia de Gallardo que pone en el vilo a los hinchas de River, tras la dura derrota

Hace 50 minutos