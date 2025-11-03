Gustavo Soos asumió como nuevo rector de la Universidad Nacional del Oeste: "Hay que seguir creciendo"

El abogado y especialista en Justicia constitucional y derechos humanos asumió en el establecimiento ubicado en Merlo y cruzó al Gobierno por el ajuste sobre la educación.

Gustavo Soos asumió como nuevo rector de la Universidad Nacional del Oeste (UNO) en el auditorio del campus universitario, que estuvo colmado durante el acto. "El desafío es seguir creciendo, defendiendo la educación pública y formando mujeres y hombres libres y comprometidos" , marcó.

Durante la ceremonia, Soos remarcó la importancia de la educación estatal por la movilidad social y la Justicia: "Nuestra universidad fue una oportunidad para quienes habían visto postergado su derecho a estudiar. Hoy ellos ven su sueño materializado en nuestras aulas".

En tal sentido, destacó su compromiso con la inclusión, la innovación y la continuidad institucional. "Nada empieza de cero. Tenemos una obra colectiva que nos sostiene. El desafío es seguir creciendo, defendiendo la educación pública y formando mujeres y hombres libres y comprometidos", expresó.

También cruzó al Gobierno por su ajuste sobre la educación: "En estos momentos difíciles donde el Gobierno nacional no dispone de recursos para las universidades, tal vez sea momento de preparar la nave para que, cuando se pueda inyectar más combustible a la educación pública, estemos listos para despegar hacia donde soñamos".

En el acto también estuvieron presentes Hilda Kogan , presidenta de la Suprema Corte bonaerense; Daniel Posse , presidente del Tribunal Superior de Tucumán; Juan Martín Mena , ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense; y Lucas Papini , fiscal general de Chubut, entre otras autoridades judiciales.

También participaron intendentes de la región, entre ellos Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Javier Osuna (General Las Heras), Facundo Diz (Navarro), Pablo Garate (Tres Arroyos), junto a rectores de universidades nacionales como Jaime Perczyk, Diego Molea, Carlos Grecco, Daniel Martínez y Carolina Farías.

En tanto, acompañaron representantes del Poder Judicial Federal, entre ellos, Sergio Fernández, juez de Cámara en lo contencioso administrativo; Néstor Barral, presidente de la Cámara Federal de San Martín; Marcos Morán y Marcelo Fernández, jueces de la Cámara Federal de San Martín; Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero; Ricardo Basilico, juez de la Cámara del Tribunal Oral; Walter Lara Correa, juez en lo Contencioso Administrativo; y Juan Perozziello Vizier, presidente de la Cámara Nacional Civil y Comercial.

También asistieron jueces del Tribunal de Casación Penal bonaerense, junto a magistrados de diferentes instancias de los departamentos judiciales de Merlo, Morón, San Martín y Moreno-General Rodríguez.

Gustavo Menéndez: "Ver esta universidad florecer en nuestra tierra es un sueño hecho realidad"

Menéndez destacó el rol de la UNO: "Ver esta universidad florecer en nuestra tierra es un sueño hecho realidad. Venimos de familias de laburantes; por eso, cada nuevo estudiante que cruza sus puertas es una victoria colectiva".

"Gustavo sueña con una universidad de 100.000 estudiantes y, seguramente, se concretará, porque él primero sueña y luego emprende para hacer realidad esos sueños", señaló Soos por su parte.

En tanto, Roberto Jesús Gallo, quien ahora es vicerrector, marcó: "La UNO creció de unos pocos centenares a más de 25.000 estudiantes. Hemos avanzado en investigación, extensión y formación de excelencia. Ahora toca sostener y profundizar ese camino".