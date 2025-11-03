¿Sabías cuál es la bebida nacional argentina? No es el mate

Nos acompaña desde hace siglos y está en nuestra mesa en todas las celebraciones importantes. Además, es muy destacada en otros países por su calidad.

No cabe duda de que el mate identifica a los argentinos en el mundo, trasciende ser solo una infusión, para convertirse en un símbolo de argentinidad. Según relevamientos del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYA) , este producto está presente en más de 90% de los hogares . Sin embargo, no es la bebida nacional.

Este título le pertenece a otro producto que también es un distintivo y del país. Se trata del vino, que hace más de 10 años se ganó ese reconocimiento en la Argentina. Los detalles.

Si bien el mate es un símbolo indiscutible de las costumbres argentinas, el título de Bebida Nacional lo tiene el vino.

El Congreso votó una ley en 2013 que le dio al vino este título oficial. Mediante la Ley 26.870 en 2013, se reconoció su valor cultural, económico y su rol como embajador del país en el mundo. Esta declaración lo coloca al mismo nivel simbólico que el Mate , considerado la Infusión Nacional.

La vitivinicultura no es solo una actividad distintiva del país sino que también es una pasión histórica. El vino forma parte de la mesa y las tradiciones argentinas, y es un motor clave para las economías regionales, especialmente en Cuyo, consolidando a Argentina como uno de los productores de vino más importantes del mundo, con el Malbec como cepa insignia .

Esta uva ocupa el mayor volumen de cosecha en el país, representando un 21% del total y apróximadamente el 40% de la superficie de viñedos tintos. Le siguen la Cereza, también conocida como criolla blanca o rosada, y la Bonarda, que es la segunda uva tinta más cultivada después del Malbec.

Malbec uvas Argentina está dentro del top 5 del ranking internacional de productores de vino.

En 2024, por ejemplo, las exportaciones de vino fueron un gran motor de la industria, demostrando el reconocimiento de la calidad argentina de esta bebida en el mundo. Se estima que son cerca de 130 países a los cuales Argentina exporta su vino nacional, con Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y Países Bajos como los mayores importadores.

El reconocimiento legal tanto del vino como del mate asegura que ambos deben tener una presencia destacada en los actos y eventos oficiales nacionales.