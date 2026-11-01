Se salvaron de milagro: recreaban la Batalla de Villamayor y se les disparó el cañón

El hecho ocurrió en Marcos Paz, cuando un grupo de personas conmemoraba el 170° aniversario de la batalla e intentaba explicar cómo se utilizaba el arma. “Se usaba así”, se escuchó en la explicación, justo antes de la explosión.

Un insólito momento se vivió en Marco Paz que generó un gran susto durante la recreación de la Batalla de Villamayor, pero un cañón se disparó frente a los recreadores. Por suerte, no hubo heridos de gravedad.