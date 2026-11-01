1 de noviembre de 2026 Inicio
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Quienes tienen fin de semana largo de 4 días por los feriados de noviembre 2026

El calendario del anteúltimo mes del año incluye jornadas especiales en distintas jurisdicciones y una fecha conmemorativa que permitirá organizar nuevas escapadas antes de diciembre.

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El calendario de noviembre de 2026 tendrá feriados con distinto alcance territorial y un fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.
El calendario de noviembre de 2026 tendrá feriados con distinto alcance territorial y un fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.
  • Las fechas especiales modificarán la actividad laboral en distintas zonas del país.
  • El cronograma presenta diferencias según el lugar donde se desarrollen las tareas.
  • Una conmemoración nacional permitirá sumar una jornada de descanso al fin de semana.
  • Diciembre también tendrá fechas relevantes para quienes quieran planificar sus próximas vacaciones.

El calendario del anteúltimo mes del año incluye jornadas especiales en distintas jurisdicciones y una fecha conmemorativa que permitirá organizar nuevas escapadas antes de diciembre. Quienes tienen fin de semana largo de 4 días por los feriados de noviembre 2026.

El papa León XIV tiene prevista una visita a la Argentina en noviembre de 2026, con actividades religiosas e institucionales en distintas ciudades del país.
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El detalle: así quedan los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

Este mes tendrá varias fechas especiales que modificarán el calendario laboral en la Argentina. La visita oficial del papa León XIV, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11, motivó la declaración de asuetos con distinto alcance territorial mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El esquema contempla un feriado nacional y dos jornadas que alcanzan a determinadas localidades. Por eso, la cantidad de días de descanso dependerá del lugar en el que cada persona trabaje.

Como queda el fin de semana largo con los feriados de noviembre 2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre serán feriados. Al sumarse al sábado 7 y al domingo 8, quienes estén alcanzados por ambas jornadas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el martes 10 de noviembre.

En la provincia de Buenos Aires, el feriado especial será el miércoles 11. Como el martes 10 será una jornada laboral habitual en esa jurisdicción, el descanso no quedará unido directamente al fin de semana anterior. El Decreto 1103/2026 estableció las siguientes fechas especiales por la visita del Sumo Pontífice:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
  • Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional distingue entre feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos. Conocer estas diferencias permite organizar mejor los días de descanso y anticipar posibles fines de semana largos.

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles se celebran en la fecha establecida por el calendario oficial. Entre ellos se encuentran Año Nuevo, Carnaval, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Día del Trabajador, el Día de la Revolución de Mayo, el Día de la Independencia, el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables pueden cambiar de fecha según lo establecido por la legislación nacional. En 2026, el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el viernes 20 de noviembre, se trasladará al lunes 23. El objetivo de estos traslados es favorecer la organización del calendario y generar fines de semana largos en las fechas previstas por la normativa.

Feriados con fines turísticos

Los días no laborables con fines turísticos se establecen para favorecer la actividad turística y distribuir los períodos de descanso a lo largo del año. En diciembre de 2026, el lunes 7 fue previsto con este propósito, antes del feriado nacional del martes 8. Sin embargo, a diferencia de los feriados nacionales, su aplicación en el sector privado depende de la decisión del empleador. Antes de organizar un viaje o una actividad, conviene consultar el calendario oficial y verificar qué fechas corresponden a cada jurisdicción.

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