Los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires se iluminan en honor al Papa León XIV

Por la visita del Sumo Pontífice, la capital del país iluminará sus principales fachadas y monumentos desde este domingo hasta el 12 de noviembre inclusive. La lista completa de construcciones que serán parte del gesto del gobierno porteño.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires iluminará 12 fachadas y monumentos en honor a la visita del Papa León XIV , que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Locaciones distintivas de la capital del país serán parte del homenaje desde este domingo a las 20 hasta el 12 de noviembre inclusive.

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Además, se podrá presenciar el momento del encendido de las luces a través del canal de YouTube "GCBA" en la transmisión titulada Iluminación de monumentos | Visita del Sumo Pontifice León XIV. En su recorrido por la Ciudad, durante el cumplimiento de su apretada agenda, el Papa podrá disfrutar del gesto del gobierno porteño.

Robert Francis Prevost arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, a las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín , según el cronograma difundido por el Vaticano.

El Teatro Colón iluminado por el aniversario de la República de Italia.

La segunda jornada comenzará a las 9:15 con una visita a los operadores y personas asistidas del Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9.

El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, en el marco de su viaje apostólico por Sudamérica.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

Qué fachadas y monumentos se iluminarán por la visita del Papa León XIV