Cuál es el mejor truco casero para limpiar la bombilla del mate Un procedimiento sencillo permite retirar los restos que se acumulan con el uso y mantener la bombilla en buenas condiciones. Por Agregar C5N en









Este es el mejor truco casero para limpiar la bombilla del mate. La selva

Los residuos acumulados pueden dificultar el paso del agua por la bombilla.

Una limpieza adecuada ayuda a conservar el sabor de la infusión.

Hay una alternativa casera para quitar la suciedad más difícil de alcanzar.

El método utiliza ingredientes habituales que se pueden encontrar en cualquier casa. Tomar mate es parte de la rutina de muchas personas, pero hay un detalle que suele quedar en segundo plano: la limpieza de la bombilla. Con el uso diario, los restos de yerba y otros sedimentos se acumulan en su interior y pueden dificultar el paso del agua. Por eso, mantenerla en buenas condiciones ayuda a cuidar la higiene y a disfrutar de la infusión sin alteraciones en su sabor.

Aunque a simple vista parezca limpia, la bombilla puede tener residuos acumulados en los pequeños orificios por los que circula el agua. Para eliminarlos, no es necesario comprar productos especiales ni recurrir a métodos complicados. Existe un truco casero que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y permite aflojar la suciedad que queda adherida en las paredes internas.

El procedimiento fue compartido por el canal de gastronomía de YouTube Hoy cocina Diego y tiene como protagonistas al agua y al bicarbonato de sodio. La clave está en respetar los tiempos de hervor y completar la limpieza con un enjuague cuidadoso. De esta manera, se pueden retirar los restos que se acumulan con el uso frecuente de la bombilla.

Cómo es el truco casero para limpiar la bombilla del mate Para empezar, hay que colocar las bombillas en una olla y cubrirlas por completo con agua. Después, se lleva el recipiente a la hornalla y se espera hasta que el líquido llegue al punto de hervor. Recién en ese momento se agregan dos cucharadas de bicarbonato de sodio, un ingrediente habitual en la limpieza del hogar que ayuda a desprender la suciedad acumulada.

Una vez incorporado el bicarbonato, se mantiene el hervor durante cinco minutos a fuego medio o fuerte. Luego, se baja la llama al mínimo y se deja la olla sobre el fuego durante diez minutos más. Al terminar, se apaga la hornalla y se espera unos minutos antes de retirar las bombillas. Durante el proceso, el agua puede cambiar de color por la liberación de los residuos del interior.