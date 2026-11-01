1 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es el mejor truco casero para limpiar la bombilla del mate

Un procedimiento sencillo permite retirar los restos que se acumulan con el uso y mantener la bombilla en buenas condiciones.

Por
Este es el mejor truco casero para limpiar la bombilla del mate.

Este es el mejor truco casero para limpiar la bombilla del mate.

La selva
  • Los residuos acumulados pueden dificultar el paso del agua por la bombilla.
  • Una limpieza adecuada ayuda a conservar el sabor de la infusión.
  • Hay una alternativa casera para quitar la suciedad más difícil de alcanzar.
  • El método utiliza ingredientes habituales que se pueden encontrar en cualquier casa.

Tomar mate es parte de la rutina de muchas personas, pero hay un detalle que suele quedar en segundo plano: la limpieza de la bombilla. Con el uso diario, los restos de yerba y otros sedimentos se acumulan en su interior y pueden dificultar el paso del agua. Por eso, mantenerla en buenas condiciones ayuda a cuidar la higiene y a disfrutar de la infusión sin alteraciones en su sabor.

El Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires se iluminan en honor al Papa León XIV

Aunque a simple vista parezca limpia, la bombilla puede tener residuos acumulados en los pequeños orificios por los que circula el agua. Para eliminarlos, no es necesario comprar productos especiales ni recurrir a métodos complicados. Existe un truco casero que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y permite aflojar la suciedad que queda adherida en las paredes internas.

El procedimiento fue compartido por el canal de gastronomía de YouTube Hoy cocina Diego y tiene como protagonistas al agua y al bicarbonato de sodio. La clave está en respetar los tiempos de hervor y completar la limpieza con un enjuague cuidadoso. De esta manera, se pueden retirar los restos que se acumulan con el uso frecuente de la bombilla.

Cómo es el truco casero para limpiar la bombilla del mate

Para empezar, hay que colocar las bombillas en una olla y cubrirlas por completo con agua. Después, se lleva el recipiente a la hornalla y se espera hasta que el líquido llegue al punto de hervor. Recién en ese momento se agregan dos cucharadas de bicarbonato de sodio, un ingrediente habitual en la limpieza del hogar que ayuda a desprender la suciedad acumulada.

Una vez incorporado el bicarbonato, se mantiene el hervor durante cinco minutos a fuego medio o fuerte. Luego, se baja la llama al mínimo y se deja la olla sobre el fuego durante diez minutos más. Al terminar, se apaga la hornalla y se espera unos minutos antes de retirar las bombillas. Durante el proceso, el agua puede cambiar de color por la liberación de los residuos del interior.

Así es el truco con agua y bicarbonato de sodio para limpiar la bombilla del mate.

Así es el truco con agua y bicarbonato de sodio para limpiar la bombilla del mate.

El último paso consiste en retirar las bombillas y enjuagarlas con agua fría. Si todavía quedan restos en los orificios, se pueden quitar con un palillo o un alfiler, siempre con cuidado de no dañar la pieza. Después, hay que hacer circular agua por el interior para eliminar cualquier resto de bicarbonato o suciedad. Así, con elementos cotidianos y unos minutos de dedicación, es posible mantener la bombilla limpia y evitar que la acumulación de sedimentos afecte el mate.

Noticias relacionadas

Un influencer visitó un particular restaurante chino y reveló cuánto cuesta la comida.

Un influencer reveló cuánto cuesta comer en China y se volvió viral: cuál fue el motivo

El calendario de noviembre de 2026 tendrá feriados con distinto alcance territorial y un fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

Quienes tienen fin de semana largo de 4 días por los feriados de noviembre 2026

Pese a que el cañón impactó en algunos recreacionistas, ninguno registró daños.

Se salvaron de milagro: recreaban la Batalla de Villamayor y se les disparó el cañón

Con la de Devoto, la Ciudad de Buenos de Aires despide a su última gran cárcel.

Del Cabildo a Devoto: las cárceles que Buenos Aires fue dejando atrás

Marcelo Ricardo Cantoni y Nora Beatriz Nadalutti tenían heridas de arma de fuego.

Misterio en Santa Fe: encontraron muerto a un empresario junto a su esposa dentro de su casa

Los pasajeros habrían desembarcado de un crucero.

Máxima alerta en Ezeiza: al menos 15 pasajeros llegaron descompuestos de un vuelo proveniente de Ushuaia

Rating Cero

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Candelaria Tinelli junto a su padre Marcelo.

Candelaria Tinelli se quejó de la vida amorosa de su padre: "Siempre quedamos nosotras como las insoportables"

Momo junto al árbitro Ramírez: la imagen viral del Boca-River.

Un streamer se metió en el Superclásico entre Boca y River y encendió las redes

Diego Child interpretó a Facha en Floricienta y a Diego Urcola en Rebelde Way, dos ficciones juveniles que marcaron a una generación.

Qué fue de la vida de Diego Child, el "Facha" de Floricienta

Moria Casán mostró la habitación renovada de su casa de Parque Leloir, con un dormitorio en tonos neutros, un baño en suite y un amplio vestidor.

Vestidor puntual y baño en suite: así es la habitación de Moria Casan

Este fue el look de Juliana Awada que causó furor.

Jean skinny y botas caña: así fue el look de Juliana Awada que causó furor

últimas noticias

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Hace 9 minutos
Candelaria Tinelli junto a su padre Marcelo.

Candelaria Tinelli se quejó de la vida amorosa de su padre: "Siempre quedamos nosotras como las insoportables"

Hace 11 minutos
Donald Trump amenaza con vetarlo todo si los demócratas logran controlar el Congreso

Donald Trump amenaza con "vetarlo todo" si los demócratas logran controlar el Congreso

Hace 1 hora
El Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires.

Los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires se iluminan en honor al Papa León XIV

Hace 1 hora
Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Arruabarrena, tras la victoria en el Superclásico: "Seguimos peleando en todos los torneos"

Hace 1 hora