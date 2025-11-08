8 de noviembre de 2025 Inicio
Se fue a Rusia por estudio y terminó engañado en plena guerra con Ucrania: su padre pide que intervenga la embajada

Dante Gianni Bettiga tiene 23 años y viajó hacia Ekaterimburgo con una visa provisoria para estudiar idiomas. Antes de su vencimiento, aplicó para un trabajo administrativo en las fuerzas federales rusas y así extender el permiso de residencia, pero quedó alistado para el combate. "Nunca pensó que iba a terminar en el frente de batalla", señaló su padre a C5N.

El joven pidió la baja del Ejército ruso pero no se la aceptan. 

El joven pidió la baja del Ejército ruso pero no se la aceptan. 

Dante Gianni Bettiga es el nombre de un joven argentino que atraviesa una dramática situación en Rusia, país al que viajó en febrero de este año para estudiar idiomas con una visa provisoria. Antes de su vencimiento aplicó para un trabajo administrativo en las fuerzas federales y así extender el permiso de residencia, pero fue engañado y quedó alistado para combatir en la guerra con Ucrania. "Nunca pensó que iba a terminar en el frente de batalla", señaló su padre a C5N, que pide por la intervención de la embajada.

Cuando llegó a la ciudad de Ekaterimburgo Dante tenía todos los papeles en regla. Estuvo viviendo en el campus de la de la Universidad de los Urales, donde estudió el idioma local y entabló relaciones con sus nuevos amigos, dos de ellos estudiantes brasileros quienes lo aconsejaron de inscribirse en una empresa privada que le ofrecía un trabajo administrativo en el edifico del ejército ruso, con una buena pega que además le extendida el permiso de residencia en el país.

"Estuvo mal asesorado o no sé como pero lo convencen que iba a tener, si se alistaba, la ciudadanía rusa en tres meses o un año como mucho. De esa manera podía continuar en el país sin preocuparse sin visa ni nada. Él dijo que no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que tenga que ver con cosas militares, pero le había dicho que no iba a estar en el frente y no se preocupara", describió Juan Bettiga, padre de Dante, en una entrevista con Néstor Dib en el programa Argentina en Vivo.

Dante Gianni (1)
El joven argentino combate para el ej&eacute;rcito ruso en la guerra con Ucrania.&nbsp;

El joven argentino combate para el ejército ruso en la guerra con Ucrania.

En este marco, el joven argentino firmó el contrato laboral 26 de agosto y comenzó su pesadilla: "Tuvo dos semanas de preparación y a la tercer semana ya estaba en una región de Ucrania recuperado por Rusia. Pidió la baja, se la negaron y fue así que el 25 de septiembre nos comunicó lo que pasaba porque no teníamos muchas respuestas de él", explicó el padre de Dante.

En el mismo sentido, agregó que "para él y nosotros empezó el calvario. Mi hijo hoy está en el frente de batalla. Hace 12 días que no intercambio mensajes. La última vez que hablamos fue el 27 de octubre. Se que se lo llevaron a la línea de fuego".

Entre lágrimas, el hombre pidió ayuda al Gobierno para elevar una protesta formal y recuperar a su hijo. "No me llamó nadie de Cancillería. En septiembre yo empecé mi reclamo y ahora tuve que optar por los medios de comunicación. Gracias a ustedes todo esto va más rápido, pero ya se perdió mucho tiempo".

Al día de hoy no sé dónde está mi hijo. Cancillería argentina no me dice nada y la Embajada rusa tampoco. La única certeza que tengo es que la Cancillería rusa tomó conocimiento de la carta que envié y se la iban a elevar al Ministerio de Defensa”, concluyó.

