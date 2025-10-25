25 de octubre de 2025 Inicio
Al menos tres muertos y 16 heridos por nuevos ataques de Rusia a Ucrania

La oleada de drones provocó serios destrozos, principalmente en la ciudad de Dnipropetrovsk, como así también incendios en edificios, comercios y vehículos que estaban estacionados en la zona del impacto.

Por
También hubo ataques en Kiev y otros puntos del país.

Al menos tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas este sábado en Ucrania tras una nueva ola de ataques rusos con misiles y drones. El mayor impacto se sintió en en las regiones de Dnipropetrovsk y de Kiev.

Las sanciones contra las petroleras rusas sucedió después de que se cancelara la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.
Estados Unidos sanciona a petroleras rusas para presionar por un alto al fuego en Ucrania

El jefe de la administración militar, Vladislav Gaivanenko, confirmó dos fallecimientos y siete heridos en la primera ciudad, además de daños en viviendas, edificios privados, una tienda y un automóvil. “Se produjeron incendios tras los impactos”, detalló a través de Telegram.

Por otro lado, en Kiev, los bombardeos dejaron una víctima fatal y desataron incendios en los barrios de Desnianski y Darnitski. El alcalde, Vitali Klitschko, advirtió a la población sobre “explosiones en la capital” y pidió dirigirse a los refugios ante un nuevo ataque con misiles balísticos.

Ataque Rusia Ucrania 28-6-25 (1).png
Rusia realizó un ataque con drones en una zona residencial de Ucrania.

Los ataques también alcanzaron otras zonas del norte, sur y este del país. La Fuerza Aérea ucraniana informó que logró derribar 50 drones y cuatro misiles balísticos lanzados por Rusia durante la noche del viernes.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 121 drones ucranianos que atacaron catorce regiones, entre ellas Moscú, Rostov y Volgogrado. Según las autoridades rusas, solo en Rostov fueron abatidos 20 drones y en Volgogrado 19, lo que obligó al cierre temporal de varios aeropuertos en esas zonas.

En los días previos, las defensas antiaéreas rusas ya habían interceptado 136 drones el viernes y 143 el jueves, en lo que describieron como los mayores ataques aéreos ucranianos de las últimas semanas.

