25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó días soleados y con máximas que rondarán los 21°, pero las condiciones empezarán a desmejorar gradualmente. Se espera que agosto termine con inestabilidad.

Por
Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.

Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.

Luciano Thieberger

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana primaveral para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con días mayormente soleados y máximas que rondarán los 21°, pero advirtió que las tormentas regresarán sobre el cierre del mes de agosto.

¿Se viene la tormenta de Santa Rosa?: qué dicen los meteorólogos
Te puede interesar:

¿Se viene la tormenta de Santa Rosa?: qué dicen los meteorólogos

Tras un lunes y martes con cielos despejados, se espera que la nubosidad más importante llegue el viernes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el sábado por la tarde, el organismo anticipa una baja probabilidad de lluvias aisladas que se extenderían durante la jornada del domingo, con un leve descenso del termómetro.

La meteorológa Cindy Fernández explicó que "la recta final de la semana traerá un giro en las condiciones" primaverales, pero "será lento". "El viento del este podría sumar algo de inestabilidad en la Ciudad y el conurbano, aunque sin lluvias de importancia en lo inmediato", sostuvo en el sitio especializado Meteored.

Pronóstico extendido CABA 25-08-25

"Todo apunta a que agosto cerrará con un escenario mucho más húmedo e inestable. No se descarta que la famosa tormenta de Santa Rosa aparezca justo a tiempo para mantener viva la tradición", agregó. Este fenómeno meteorológico suele asociarse con el 30 de agosto de cada año.

Sin embargo, el meteorólogo Leonardo de Benedictis señaló en Meteored que "los registros muestran que no siempre se da un evento de magnitud, aunque la coincidencia con fenómenos de inestabilidad es relativamente frecuente". Este año, los modelos presentan indicios de inestabilidad para el sábado 30 y domingo 31 de agosto en la zona centro y el Litoral, aunque aún es pronto para determinar la magnitud de estos eventos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Parte de la Patagonia recibirá fuertes lluvias.

Cambió el pronóstico: hay alerta por viento, lluvia y frío extremo en Buenos Aires y otras siete provincias

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

Alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires: cuáles son las recomendaciones

El pasaje de un frente frío provocará un brusco descenso de temperatura.

Vuelve el frío y rigen alertas por tormentas para varias localidades de Argentina: cómo estará el tiempo

Después de la ciclogénesis vuelven el mal tiempo y las lluvias. 

Cambió el pronóstico y vuelve el mal tiempo: a qué hora empieza la lluvia en el AMBA

Nueve provincias se encuentran bajo alerta amarilla. 

Alerta meteorológica amarilla por viento y tormentas: cuándo retornan las lluvias y cómo estará el tiempo

Las lluvias se mantendrán hasta la tarde y volverán el viernes 22 de agosto. 

¿El fin de la ciclogénesis? A qué hora deja de llover en Buenos Aires

Rating Cero

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

Florencia Peña sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de look radical: dejó atrás el cabello oscuro y optó por un tono caoba con extensiones que aportaron mayor volumen y movimiento.

La impresionante transformación de Florencia Peña: un cambio de look tremendo

Para los amantes del género de detectives, al estilo Agatha Cristie, esta película en Netflix es una gran recomendación.
play

Está en Netflix, pocos la conocen y es una gran película recargada de misterio

El salvador de El Trece: la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

"El salvador de El Trece": la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

Anamá Ferreira fue víctima de un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel.

Anamá Ferreira fue víctima de un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel

últimas noticias

Hay un secreto para tener las empanadas ideales y que no se desarmen cuando las comes.

Ni los ingredientes ni la cantidad de cocción: el truco para que las empanadas de carne no se abran en el horno

Hace 15 minutos
Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Hace 23 minutos
Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.

Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias

Hace 34 minutos
En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

Hace 43 minutos
El acceso a Cusi Cusi requiere una travesía por caminos de montaña.

Turismo en Argentina: el pueblo mágico con cerros rojizos que es encantador

Hace 48 minutos