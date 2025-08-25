Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias El Servicio Meteorológico Nacional anticipó días soleados y con máximas que rondarán los 21°, pero las condiciones empezarán a desmejorar gradualmente. Se espera que agosto termine con inestabilidad. Por







Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto. Luciano Thieberger

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana primaveral para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con días mayormente soleados y máximas que rondarán los 21°, pero advirtió que las tormentas regresarán sobre el cierre del mes de agosto.

Tras un lunes y martes con cielos despejados, se espera que la nubosidad más importante llegue el viernes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el sábado por la tarde, el organismo anticipa una baja probabilidad de lluvias aisladas que se extenderían durante la jornada del domingo, con un leve descenso del termómetro.

La meteorológa Cindy Fernández explicó que "la recta final de la semana traerá un giro en las condiciones" primaverales, pero "será lento". "El viento del este podría sumar algo de inestabilidad en la Ciudad y el conurbano, aunque sin lluvias de importancia en lo inmediato", sostuvo en el sitio especializado Meteored.

Pronóstico extendido CABA 25-08-25 SMN "Todo apunta a que agosto cerrará con un escenario mucho más húmedo e inestable. No se descarta que la famosa tormenta de Santa Rosa aparezca justo a tiempo para mantener viva la tradición", agregó. Este fenómeno meteorológico suele asociarse con el 30 de agosto de cada año.

Sin embargo, el meteorólogo Leonardo de Benedictis señaló en Meteored que "los registros muestran que no siempre se da un evento de magnitud, aunque la coincidencia con fenómenos de inestabilidad es relativamente frecuente". Este año, los modelos presentan indicios de inestabilidad para el sábado 30 y domingo 31 de agosto en la zona centro y el Litoral, aunque aún es pronto para determinar la magnitud de estos eventos.