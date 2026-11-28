El mes de noviembre se despide con temperaturas extremas y días soleados. Además, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó que las tormentas están lejos de retirarse y se mantienen en zonas específicas. ¿Cuándo llega el alivio?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para Buenos Aires, La Pampa y Mendoza . El mes de noviembre se despide con máximas cercanas a los 34 grados para el fin de semana y una tendencia en aumento para los primeros días de diciembre. ¿Llegrá una ola de calor?

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Durante las primeras horas de este sábado, las temperaturas altas se registran en Bahía Blanca, con 26,5°, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el termómetro marca los 25,9° . En La Plata trepan a los 25°, mientras que en José María Ezeiza se registran 24,8°. Por su parte, San Juan se ubica cerca de los 24°, Merlo 23,9°, Morón y Aeroparque Buenos Aires 23,8°, y Paraná 23,4°, según informó la página oficial del SMN.

El último fin de semana de noviembre será uno de los más calurosos de cara a fin de año, según explicó Meteored en el conurbano bonaerense "especialmente en zonas más alejadas de la influencia del Río de la Plata, no se descarta que los termómetros puedan acercarse a los 37 °".

El SMN en su pronóstico extendido informó que el calor se mantendrá durante los primeros días de la próxima semana, aunque se espera un cambio en las condiciones del tiempo hacia el martes, con probabilidad de tormentas.

Este sábado 28 de noviembre se presentará con cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima llegará a los 33°, mientras que la mínima será de 22°.

Para el domingo 29 continuará el calor y se espera la jornada más calurosa del período, con una máxima de 34° y una mínima de 23°. El cielo tendrá nubosidad variable, con momentos de sol y otros de mayor cobertura nubosa, pero sin probabilidad de lluvias.

27 NOV | Fin de semana caluroso en gran parte del país.



Se prevé que mañana sábado se registren Tmáx de entre 30 y 35 °C en el centro y norte argentino, mientras que en el norte de Patagonia se podrían alcanzar los 38 °C pic.twitter.com/ZAPFnCi1HP — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 27, 2026

Alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias

El SMN también emitió alertas amarillas por tormentas para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Jujuy.

Las áreas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa pueden ser afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, granizo e intensas ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Por otro lado, las áreas de la provincia de Misiones serán afectadas por lluvias y algunas tormentas acompañadas por abundantes precipitaciones. En esta zona se prevén valores entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.