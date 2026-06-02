2 de junio de 2026 Inicio
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Dos marcas chinas llegan a Argentina con un plan inesperado: quieren fabricar autos en el país

Son Omoda y Jaecoo, dos marcas que pertenecen al Grupo Chery que se venderán y producirán en el país para abastecer a la región.

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Se lanzarán a la venta antes de fin de año.

Se lanzarán a la venta antes de fin de año.

La llegada de nuevas marcas chinas al mercado argentino parece no tener freno. En un contexto donde cada vez más fabricantes asiáticos desembarcan en la región, dos nuevas automotrices confirmaron su arribo al país con una estrategia que va mucho más allá de la simple importación de vehículos. Se trata de Omoda y Jaecoo, dos marcas pertenecientes al gigante chino Chery, que anunciaron oficialmente su desembarco en Argentina durante el segundo semestre de 2026. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó junto con la confirmación de sus planes industriales: la compañía evalúa instalar una planta de ensamblaje local para producir vehículos en el país.

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Según informaron desde la empresa, el proyecto contempla la creación de una operación bajo el sistema KD (Knock Down), una modalidad que permite importar vehículos parcialmente desarmados para completar su ensamblado en destino. Este esquema es utilizado por numerosas automotrices en distintos mercados y suele representar el primer paso hacia una mayor integración industrial local. Además de la posible planta de ensamblaje, la estrategia incluye el desarrollo de un centro regional de repuestos destinado a abastecer no solo al mercado argentino sino también a otros países de América Latina.

Por el momento, la compañía no brindó precisiones sobre el lugar donde se instalaría la futura operación, el monto de inversión previsto ni los modelos que podrían producirse localmente. Tampoco hay una fecha definida para el inicio de las actividades industriales. Sin embargo, el anuncio marca un cambio significativo en la forma en que las marcas chinas proyectan su crecimiento en la Argentina.

La apuesta resulta llamativa porque Omoda y Jaecoo llegarán al país con una estructura propia dependiente directamente de China, una estrategia diferente a la utilizada por muchas otras marcas que desembarcaron mediante representantes o importadores locales, incluso la marca Chery, que está representada en nuestro país por el Grupo Corven, quién también se encuentra planificando producir vehículos de dicha marca en nuestro país.

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El Omoda C5 sería uno de los primeros vehículos de las marcas en comercializarse en Argentina.

El Omoda C5 sería uno de los primeros vehículos de las marcas en comercializarse en Argentina.

Primeros vehículos en el país

Con respecto al lanzamiento oficial de las marcas, se espera que los primeros modelos en llegar sean los SUV Omoda C5 y Omoda C7, junto con los Jaecoo J7 y J8, varios de ellos con versiones híbridas e híbridas enchufables que forman parte de la nueva ofensiva tecnológica de las automotrices chinas a nivel global.

La posible instalación de una planta local todavía se encuentra en una etapa preliminar, pero el anuncio refleja el creciente interés de los fabricantes chinos por ganar presencia industrial en Sudamérica. En un mercado que busca recuperar volumen y atraer inversiones, la decisión de Chery de evaluar la producción local de vehículos podría convertirse en uno de los movimientos más relevantes de la industria automotriz argentina en los próximos años.

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