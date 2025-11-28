Se conocieron los ganadores Hacelo Corto, el festival educativo para concientizar el uso responsable de celulares

Se trató de un proyecto organizado por el Ministerio de Educación porteño, cuya ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Usina del Arte. El objetivo es la promoción del pensamiento crítico, la creatividad y el uso responsable de las pantallas.

La Usina del Arte fue el escenario de la ceremonia de premiación de Hacelo Corto – Aprendé a Desconectar , un encuentro que reunió a estudiantes, docentes y familias para celebrar el talento audiovisual de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 200 personas participaron del evento , donde se proyectaron los seis cortometrajes finalistas y se entregaron los premios de esta edición.

Anuncian la creación del Registro Público de Vacantes en colegios privados de la Ciudad

Los creadores de los tres cortos ganadores recibieron como premio cámaras profesionales Canon EOS 250D; además hubo otros tres finalistas que se llevaron un reconocimiento especial por su participación. La actividad contó con la presencia de la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel; la subsecretaria de Gestión del Aprendizaje, Inés Cruzalegui y la directora general de Escuela Abierta a la Comunidad, Teresa Patronelli.

“La profundidad en cada uno de los cortos presentados estuvo a la vista. La forma creativa de invitarnos a refl exionar sobre una problemática tan importante como es el uso excesivo de pantallas me genera mucho orgullo. Este encuentro nos llenó de alegría el corazón y nos conectó con nuestra parte más linda y más humana, entendiendo que la vida no pasa por el celular, sino por nuestros vínculos y por vivir la vida todos los días”, señaló Miguel en un primer momento.

Para luego agregar: “Lo más lindo está en nuestra humanidad, volver a la risa, a la carcajada, a los olores, a la música, al juego. Necesitábamos recuperar esos valores. Celebro que hayamos podido dar la libertad de crear y de contarnos estas historias”.

Hacelo Corto es un proyecto impulsado por el programa Medios en la Escuela , que fomenta la integración de lenguajes audiovisuales en el ámbito educativo para desarrollar habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y nuevas formas de expresión. Con más de dos décadas de trayectoria, se consolidó como el festival de cortometrajes escolares más importante de Latinoamérica .

En esta edición, se incorporó por primera vez el premio especial «Aprendé a Desconectar», en el marco de la campaña del Ministerio que invita a reflexionar sobre el uso responsable de las pantallas y su impacto en la vida cotidiana de los chicos.

En total participaron 156 cortos realizados por 61 escuelas de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión estatal como privada. Los estudiantes trabajaron en guiones, actuaciones, animación, fotografía y procesos de edición para transformar ideas en relatos audiovisuales que invitan a reconectar con lo real.

Hacelo Corto (1)

Los cortos ganadores

Primer premio – "Jaque al celu"

Escuela Primaria N.° 2 D.E. 11 «Maximio Sabá Victoria»

Una historia que muestra cómo el juego y la mirada compartida pueden volver a unir a los chicos en medio del aislamiento digital.

Segundo premio – "Prótesis"

Instituto Evangélico Americano

Un relato sobre la dependencia tecnológica y la idea del celular como una extensión del cuerpo humano.

Tercer premio – "Restablecer contacto"

Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales «Manuel Belgrano»

La historia de una chica que pierde su celular y siente que pierde también parte de sí, hasta descubrir que la memoria y los vínculos van más allá de la pantalla.

Menciones especiales