Mueren ocho personas al estrellarse un bombardero B-52 en una base militar de California

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló este lunes en la Base Edwards, en el desierto de Mojave (California), y causó la muerte de sus ocho tripulantes. El hecho ocurrió poco después del despegue, en el momento en que la aeronave iniciaba una misión rutinaria de entrenamiento.
Los voceros militares confirmaron de forma oficial que no hubo sobrevivientes en el lugar del impacto. A través de sus canales digitales, la administración del complejo aeroespacial publicó que "los primeros indicios apuntan a que el accidente fue fatal".
Los equipos de emergencia concurrieron de inmediato al sector para iniciar las tareas de asistencia y asegurar el perímetro. Las imágenes aéreas difundidas por los medios norteamericanos mostraron la destrucción total de la estructura de la aeronave, de la cual casi no quedaron restos.
Una densa columna de humo negro cubrió una amplia extensión de terreno calcinado cerca de la pista principal de la unidad militar. Hasta el momento, el cuerpo institucional no precisó si el bombardero de largo alcance portaba algún tipo de armamento estratégico.
Debido a la gravedad del siniestro, las autoridades ordenaron el cierre por completo del aeródromo durante el resto de la jornada del lunes. Por esta restricción operativa, todos los vuelos que se dirigían a la base sufrieron desvíos hacia terminales alternativas de la región.
El modelo Boeing B-52 Stratofortress es una pieza central de la aviación norteamericana que entró en servicio en el año 1955. Su estructura posee la capacidad logística para el transporte de cargas convencionales y nucleares a grandes distancias.
La Base Edwards se ubica a unos 161 kilómetros al norte de la ciudad de Los Ángeles y funciona como el centro principal de desarrollo y pruebas aéreas del país. Los peritos oficiales ya analizan los elementos recuperados con el fin de determinar el origen de la falla.