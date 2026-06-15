Mueren ocho personas al estrellarse un bombardero B-52 en una base militar de California La Fuerza Aérea de los Estados Unidos investiga las causas del siniestro fatal del Stratofortress en el desierto de Mojave. El avión cayó a tierra de forma imprevista poco después de su despegue. Por Agregar C5N en









Una densa columna de humo negro cubrió la zona donde se estrelló el avión. Imagen: ALERTCalifornia/Handout/REUTERS

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló este lunes en la Base Edwards, en el desierto de Mojave (California), y causó la muerte de sus ocho tripulantes. El hecho ocurrió poco después del despegue, en el momento en que la aeronave iniciaba una misión rutinaria de entrenamiento.

Los voceros militares confirmaron de forma oficial que no hubo sobrevivientes en el lugar del impacto. A través de sus canales digitales, la administración del complejo aeroespacial publicó que "los primeros indicios apuntan a que el accidente fue fatal".

Los equipos de emergencia concurrieron de inmediato al sector para iniciar las tareas de asistencia y asegurar el perímetro. Las imágenes aéreas difundidas por los medios norteamericanos mostraron la destrucción total de la estructura de la aeronave, de la cual casi no quedaron restos.

Una densa columna de humo negro cubrió una amplia extensión de terreno calcinado cerca de la pista principal de la unidad militar. Hasta el momento, el cuerpo institucional no precisó si el bombardero de largo alcance portaba algún tipo de armamento estratégico.

Debido a la gravedad del siniestro, las autoridades ordenaron el cierre por completo del aeródromo durante el resto de la jornada del lunes. Por esta restricción operativa, todos los vuelos que se dirigían a la base sufrieron desvíos hacia terminales alternativas de la región.