28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se aprobó el Presupuesto 2026 de la Ciudad: fuerte inversión en seguridad, salud y educación

La iniciativa obtuvo 38 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención. Habrá rebaja de impuestos y el dinero que se destinará a infraestructura será el mayor en los últimos años. "Con responsabilidad y diálogo, podemos acordar prioridades para seguir mejorando la vida de los porteños", aseguró Jorge Macri.

Por
Jorge Macri destacó la aprobación del Presupuesto 2026. 

Jorge Macri destacó la aprobación del Presupuesto 2026. 

Gob. Ciudad de Buenos Aires.

La Legislatura porteña aprobó este viernes el Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires con 38 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención. El mismo permitirá sostener la inversión en materia de salud, educación y seguridad. Además, se anunció una rebaja de impuestos y que el dinero que se destinará a infraestructura será el mayor en los últimos años.

Roque Perez se encuentra a 135 km de la Ciudad de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo desconocido con bodegones y cascada

“Logramos un presupuesto que tiene la capacidad de encontrar un equilibrio entre orden y seguridad, políticas de cuidado y obras en infraestructura para mejorar la movilidad. Además respeta el equilibrio fiscal y baja la presión impositiva. Esto demuestra el valor de encontrar acuerdos con otros sectores políticos. Queremos agradecerles a nuestros legisladores y a los distintos bloques que lo acompañaron”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su cuenta de X.

En el detalle de la ley de leyes aprobada, el 62% del presupuesto se destinará a seguridad, salud y educación, que vuelve a ser el área con mayor dinero, el 20% del total. Y es el mayor en infraestructura de los últimos años.

La gestión de la Ciudad está planificada en cinco ejes estratégicos que definen las decisiones de gobierno: “Metro Cuadrado”, basado en el orden público, la seguridad y la limpieza; “Movilidad”, centrado en el transporte; “Cuidado”, en la salud, la educación, el desarrollo humano y la discapacidad; “Ciudad Atractiva”, en la cultura, el deporte y el turismo como motores de identidad, comunidad y trabajo; y “Reforma del Estado”, enfocado en la simplificación y la agilización de trámites.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1994370420460404761&partner=&hide_thread=false

Los detalles del Presupuesto 2026 aprobado en la Legislatura porteña

El Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires será de $17 billones 347 mil millones y se compone de la siguiente manera:

  • Seguridad, Educación, Salud y Promoción Social, entre otros rubros, comprenden la mayor parte de la inversión para el 2026, con un 61,7% del presupuesto.
  • Educación es el área con mayor participación (20%). Salud representa el 16,5%, mientras que Promoción Social representa el 9,3%. Seguridad, eje central de la gestión, tendrá una previsión del 15%.
  • Obra pública, con foco en la Línea F de subte. La obra más importante será el inicio de la nueva Línea F que conectará Barracas con Plaza Italia a través de ocho barrios de cinco comunas. Contará con 12 estaciones y sumará 300 mil pasajeros diarios a la red. El proyecto contempla 285.164 millones de pesos para las primeras obras, que durarán cinco años, con un presupuesto estimado en aproximadamente 1.500 millones de dólares.

Además se continuará con el Plan de Movilidad Urbana, con las obras iniciadas este año y con las que comenzarán el próximo, entre las que se destacan:

  • La renovación total de los vagones de la Línea B de subte.
  • La renovación de algunos vagones de las líneas A y C.
  • La modernización de la Línea D.
  • La etapa 1 del Trambus.
  • Las obras de ampliación de la Autopista Dellepiane.
  • Los pasos bajo nivel en las calles García Lorca, Irigoyen y Marcos Sastre.
  • El Puente Anillo Pampa y el Puente de la Innovación.
  • La inversión del 20% en obras de infraestructura abarca otros importantes proyectos como:
  • El Plan SIGMA para el mantenimiento de edificios escolares.
  • La implementación de la Historia Clínica Electrónica y la compra de equipamiento médico de alta complejidad.
  • La renovación total del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
  • Las obras de construcción del centro penitenciario de Marcos Paz.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

play

Cayó la "viuda negra" de Palermo: cómo operaba la banda que drogaba a sus víctimas

El pueblo cerca de Buenos Aires con mucha historia y tradición.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo repleto de historia y tradición

En estos espacios se mezclan historia, patios escondidos y cafés que permiten hacer una pausa.

Las 2 cafeterías de Buenos Aires que casi nadie conoce pero que son excelentes

Un pueblo bonaerense que sorprende por su calma y su historia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo que se volvió turístico por su extraño nombre

Quien cometa unn delito con una moto o un auto en la Ciudad se quedará sin registro.

La Ciudad le sacará la licencia de conducir a quien cometa delitos con motos o autos

Rating Cero

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.
play

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Sylvestre al levantar la estatuilla.

Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de oro: "Estoy muy emocionado"

Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos.

Romance confirmado: apareció un video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Jake Gyllenhaal entrenó con un método centrado en constancia y eficiencia física.

La impresionante transformación de Jake Gyllenhaal para Road House a sus 44 años

últimas noticias

play
La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Hace 18 minutos
Además del momento en que se aplica, el tipo de sal puede marcar la diferencia. Los expertos recomiendan usar sal gruesa o en escamas, ya que su disolución es más lenta y favorece la creación de la salmuera natural en la superficie del corte.

Cuál es el truco para salar cada tipo de carne y que salga más jugoso el asado

Hace 26 minutos
play

Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

Hace 31 minutos
La historia del asesino en serie que mataba mujeres

Aterrorizó Junín y marcó un precedente clave en Argentina: de qué asesino en serie se trata

Hace 37 minutos
El caso de el chico que mide más de 2 metros a sus 15 años

Con solo 15 años alcanzó a medir más de 2 metros y un diagnóstico médico le cambió la vida: qué descubrieron

Hace 38 minutos