Se aprobó el Presupuesto 2026 de la Ciudad: fuerte inversión en seguridad, salud y educación La iniciativa obtuvo 38 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención. Habrá rebaja de impuestos y el dinero que se destinará a infraestructura será el mayor en los últimos años. "Con responsabilidad y diálogo, podemos acordar prioridades para seguir mejorando la vida de los porteños", aseguró Jorge Macri.







Jorge Macri destacó la aprobación del Presupuesto 2026. Gob. Ciudad de Buenos Aires.

La Legislatura porteña aprobó este viernes el Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires con 38 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención. El mismo permitirá sostener la inversión en materia de salud, educación y seguridad. Además, se anunció una rebaja de impuestos y que el dinero que se destinará a infraestructura será el mayor en los últimos años.

“Logramos un presupuesto que tiene la capacidad de encontrar un equilibrio entre orden y seguridad, políticas de cuidado y obras en infraestructura para mejorar la movilidad. Además respeta el equilibrio fiscal y baja la presión impositiva. Esto demuestra el valor de encontrar acuerdos con otros sectores políticos. Queremos agradecerles a nuestros legisladores y a los distintos bloques que lo acompañaron”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su cuenta de X.

En el detalle de la ley de leyes aprobada, el 62% del presupuesto se destinará a seguridad, salud y educación, que vuelve a ser el área con mayor dinero, el 20% del total. Y es el mayor en infraestructura de los últimos años.

La gestión de la Ciudad está planificada en cinco ejes estratégicos que definen las decisiones de gobierno: “Metro Cuadrado”, basado en el orden público, la seguridad y la limpieza; “Movilidad”, centrado en el transporte; “Cuidado”, en la salud, la educación, el desarrollo humano y la discapacidad; “Ciudad Atractiva”, en la cultura, el deporte y el turismo como motores de identidad, comunidad y trabajo; y “Reforma del Estado”, enfocado en la simplificación y la agilización de trámites.

Los detalles del Presupuesto 2026 aprobado en la Legislatura porteña El Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires será de $17 billones 347 mil millones y se compone de la siguiente manera: