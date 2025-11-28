Se aprobó el Presupuesto 2026 de la Ciudad: fuerte inversión en seguridad, salud y educación

La Legislatura porteña aprobó este viernes el Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires con 38 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención. El mismo permitirá sostener la inversión en materia de salud, educación y seguridad. Además, se anunció una rebaja de impuestos y que el dinero que se destinará a infraestructura será el mayor en los últimos años.
“Logramos un presupuesto que tiene la capacidad de encontrar un equilibrio entre orden y seguridad, políticas de cuidado y obras en infraestructura para mejorar la movilidad. Además respeta el equilibrio fiscal y baja la presión impositiva. Esto demuestra el valor de encontrar acuerdos con otros sectores políticos. Queremos agradecerles a nuestros legisladores y a los distintos bloques que lo acompañaron”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su cuenta de X.
En el detalle de la ley de leyes aprobada, el 62% del presupuesto se destinará a seguridad, salud y educación, que vuelve a ser el área con mayor dinero, el 20% del total. Y es el mayor en infraestructura de los últimos años.
La gestión de la Ciudad está planificada en cinco ejes estratégicos que definen las decisiones de gobierno: “Metro Cuadrado”, basado en el orden público, la seguridad y la limpieza; “Movilidad”, centrado en el transporte; “Cuidado”, en la salud, la educación, el desarrollo humano y la discapacidad; “Ciudad Atractiva”, en la cultura, el deporte y el turismo como motores de identidad, comunidad y trabajo; y “Reforma del Estado”, enfocado en la simplificación y la agilización de trámites.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1994370420460404761&partner=&hide_thread=false
Los detalles del Presupuesto 2026 aprobado en la Legislatura porteña
El Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires será de $17 billones 347 mil millones y se compone de la siguiente manera:
- Seguridad, Educación, Salud y Promoción Social, entre otros rubros, comprenden la mayor parte de la inversión para el 2026, con un 61,7% del presupuesto.
- Educación es el área con mayor participación (20%). Salud representa el 16,5%, mientras que Promoción Social representa el 9,3%. Seguridad, eje central de la gestión, tendrá una previsión del 15%.
- Obra pública, con foco en la Línea F de subte. La obra más importante será el inicio de la nueva Línea F que conectará Barracas con Plaza Italia a través de ocho barrios de cinco comunas. Contará con 12 estaciones y sumará 300 mil pasajeros diarios a la red. El proyecto contempla 285.164 millones de pesos para las primeras obras, que durarán cinco años, con un presupuesto estimado en aproximadamente 1.500 millones de dólares.
Además se continuará con el Plan de Movilidad Urbana, con las obras iniciadas este año y con las que comenzarán el próximo, entre las que se destacan:
- La renovación total de los vagones de la Línea B de subte.
- La renovación de algunos vagones de las líneas A y C.
- La modernización de la Línea D.
- La etapa 1 del Trambus.
- Las obras de ampliación de la Autopista Dellepiane.
- Los pasos bajo nivel en las calles García Lorca, Irigoyen y Marcos Sastre.
- El Puente Anillo Pampa y el Puente de la Innovación.
- La inversión del 20% en obras de infraestructura abarca otros importantes proyectos como:
- El Plan SIGMA para el mantenimiento de edificios escolares.
- La implementación de la Historia Clínica Electrónica y la compra de equipamiento médico de alta complejidad.
- La renovación total del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
- Las obras de construcción del centro penitenciario de Marcos Paz.