Cómo se repatriará el cuerpo de Gaspi a Argentina tras el choque de helicópteros en Brasil

Al tratarse de una investigación en curso, la Policía brasileña tiene un periodo específico para realizar los procedimientos que necesite en ese marco judicial antes de dejar al youtuber argentino en manos de su familia.

Gaspi, el youtuber argentino que falleció en un choque de helicópteros en Brasil.

La Policía de Brasil tendrá aproximadamente una semana para dejar el cuerpo de Gaspi a disposición de su familia y a partir de ese punto quedará completamente a su cargo el traslado a Argentina.

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El consulado no tiene injerencia directa en este trámite , aclararon fuentes oficiales a TN, así que los seres queridos del youtuber y los tiempos de la burocracia son los que determinarán cuándo volverán sus restos a territorio argentino para el último adiós.

El joven de 23 años falleció este domingo en un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro junto al cantante estadounidense Oliver Tree , el director de cine Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac , quien manejaba el segundo helicóptero.

Las autoridades brasileñas continúan con la investigación para determinar si el accidente pudo haberse prevenido, cómo sucedió y por qué e identificar a las personas responsables por la seguridad y los permisos de los helicópteros.

La investigación abrió una nueva línea de análisis que va más allá de las causas del accidente: las autoridades buscan determinar si alguna de las aeronaves realizaba transporte ilegal de pasajeros.

La pesquisa está a cargo de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), que intenta establecer si uno de los helicópteros ofrecía servicios comerciales sin la habilitación correspondiente, una práctica que, según denuncias previas, se habría extendido en distintas zonas turísticas de la ciudad.

El director ejecutivo del organismo, Tiago Faierstein, confirmó que tanto las aeronaves como sus pilotos contaban con la documentación exigida para operar. Sin embargo, aclaró que eso no descarta posibles irregularidades vinculadas con la actividad que desarrollaban al momento del siniestro.

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Según explicó, las primeras pericias indican que los pilotos tenían experiencia y que los helicópteros estaban en condiciones de volar. No obstante, los investigadores ahora intentan reconstruir quién contrató los vuelos, bajo qué modalidad se realizaron y si existió algún tipo de prestación comercial encubierta.

La principal sospecha apunta a la existencia de vuelos pagos ofrecidos fuera de los canales autorizados. Este tipo de servicios clandestinos suele promocionarse a través de redes sociales o intermediarios informales, evitando controles regulatorios, seguros específicos y exigencias de seguridad establecidas para el transporte aéreo de pasajeros.