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El pacto del pop está sellado: Madonna y Sabrina Carpenter lanzaron el video de Bring Your Love

La reina y la heredera del Pop estrenaron el videoclip donde brillan entre pasos de baile, estética retro-clubber y la aparición de Julia Garner.

Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.

Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.

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Madonna y Sabrina, las dueñas del Pop, lanzaron el esperado videoclip de Bring Your Love, una colaboración que sella el legado musical en un estallido de coreografías, estética retro-clubber y un guiño nostálgico con la presencia de Julia Garner. La pieza forma parte de Confessions II, el nuevo álbum de la legendaria artista y reina indiscutida de la música mainstream.

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Dos rubias icónicas y hegemónicas han decidido cruzar caminos para marcar un antes y un después en la historia del Pop mundial. Madonna, a sus 67 años, sigue siendo la reina indiscutida del género, mientras que Sabrina Carpenter, con apenas 27, emerge como la elegida para continuar con ese legado. Su encuentro se cristaliza en Bring Your Love, un himno que simboliza la unión de generaciones, estilos y visiones.

Por un lado, la cantante de Like a virgin aporta la experiencia, la provocación y el aura de leyenda, mientras que Sabrina da la frescura, la energía y la promesa de futuro. Juntas encarnan el poder de la música como puente entre épocas y con sonidos que evocan al clásico Tragedy de Los Bee Gees, le dieron vida a un simple que ya promete convertirse en el himno del verano en el hemisferio norte.

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El videoclip además de resaltar la química entre ambas artistas, inaugura la cuenta regresiva hacia el lanzamiento del nuevo álbum de la “Reina del Pop”, Confessions II, el esperado sucesor del icónico Confessions on a Dance Floor (2005), previsto para el próximo 3 de julio bajo el sello Warner Records.

El inicio es todo de Madonna: la cámara se centra en una alfombra interminable que avanza sobre la pista de baile hasta desplegarse por completo, revelando a la artista emergiendo de su interior, lista para adueñarse de la pista. Desde ese momento, el video se transforma en un recorrido sensorial entre una multitud de bailarines

Asimismo, la pieza audiovisual funciona como una versión extendida de una secuencia central del cortometraje de 13 minutos que Madonna presentó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca.

Madonna y Carpenter se abren paso con una coreografía que mezcla sofisticación y sensualidad, mientras esquivan a un camarógrafo flotante que parece vigilar cada uno de sus movimientos en medio de la gente. La reina que nunca abdica y la heredera que se prepara para conquistar, son un suceso que celebra el pop y los fanáticos ya pueden disfrutar de su colaboración.

Madonna y Sabrina en Coachella

El festival de música Coachella 2026 tuvo su momento histórico, cuando Sabrina Carpenter sorprendió al público con la sorpresa de una invitada de lujo: Madonna. La cantante presentó a la "Reina del Pop" en el cierre de la cuarta jornada del evento en Indio, California, y cantaron juntas cuando los acordes de Vogue empezaron a sonar y la silueta de Madonna emergió en el escenario principal.

Las dos artistas estadounidense cantaron ante más de 100 mil personas en el Empire Polo Club, donde solo hizo falta un "Strike the pose" para que el público saltara con la leyenda viva que es Madonna y Carpenter como la heredera del trono pop.

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Tras cantar unas estrofas de Vogue, ambas artistas unieron sus voces para cantar a capela un extracto de la primera entrega de Confessions, logrando un momento íntimo y poderoso que unió a dos generaciones.

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