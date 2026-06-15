Axel Kicillof despidió a Taty Almeida: "Ella siempre estaba cuando se la necesitaba"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se acercó a la sede del sindicato Foetra donde se lleva a cabo el velatorio de la referente de Madres de Plaza de Mayo para darle el último adiós.

El velatorio de Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se llevó a cabo en la sede del sindicato de telecomunicaciones Foetra en el barrio de Balvanera y Axel Kicillof se acercó para darle el último adiós. " Ella siempre estaba cuando se la necesitaba ", expresó al móvil de C5N.

El mensaje de Axel Kicillof por la muerte de Taty Almeida: "Es un ejemplo de lucha eterna"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires recordó la relación cotidiana que mantenía con Almeida . “Taty siempre estaba cuando se la necesitaba. Siempre estaba en los momentos que hacíamos desde actos en la Provincia de Buenos Aires hasta el 24, siempre”, expresó conmovido.

El mandatario la definió como “una presencia permanente ” y agregó: “Lo que vemos es que pasa el tiempo pero queda el ejemplo, y queda la lucha. Recordarla siempre a Taty, sobre todo en los momentos de duda donde necesitemos que alguien nos acompañe, siempre va a estar Taty”.

Kicillof también compartió la faceta más cercana que mantenía con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo: “ Teníamos un intercambio constante por WhatsApp, donde cambiábamos opiniones o me decía ‘te estoy viendo en la tele’ y te tiraba algún tip. Ella siempre estaba lúcidamente presente”.

A su vez, recordó que fue nombrada ciudadana ilustre de la Provincia de Buenos Aires y que participaba en encuentros de jóvenes junto a Estela de Carlotto, donde también ha participado Hebe de Bonafini. “El viernes me mandó un mensaje y yo no podía creer que estaba internada . En medio de la fragilidad de su estado de salud, ella sacaba fuerzas con sus 95 años para estar acompañando”, relató.

Por último, el gobernador subrayó que Almeida dejó un legado de lucha, perseverancia y docencia: “Su historia personal, lo que nos enseñó, lo que aprendimos… Taty era maestra. Aún en los momentos más solemnes, más tristes, los más insólitos, transmitía una sonrisa, una humorada. Taty era inquebrantable, nos deja un ejemplo”.

La jornada de despedida se vivió con una extensa fila de personas que se acercaron para dar el último adiós a la histórica Madre de Plaza de Mayo, cuya vida y compromiso marcaron generaciones enteras. “Tengo mi foto de Taty para ver todos los días”, confesó Kicillof en su último adiós.

Taty Almeida

Despedida de Taty Almeida

El velatorio de la histórica referente en la lucha por los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, se lleva a cabo en la sede del sindicato de telecomunicaciones Foetra, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 3171, en Balvanera. Se extenderá hasta la medianoche y continuará mañana de 8 a 12.

Uno los últimos pedidos de Taty fue que en lugar de flores, le envíen donaciones a la asociación de Madres de Plaza de Mayo. En ese sentido, desde la organización de derechos humanos informaron: “Pedimos por favor, porque fue un deseo de Taty, que no traigan flores. En su lugar, pueden realizar una donación”. El alias habilitado para colaborar es Madreslineafundadora.