IR A
IR A

El Festival de Cine de Berlín despidió al cineasta Lucas Vignale y destacó su primer largometraje

El director que falleció con Gaspi en Brasil había estrenado El tren fluvial en febrero en la Berlinale. En su última semana de vida, el productor había remarcado en una entrevista que a su película le estaba yendo "muy bien".

Lucas Vignale

Lucas Vignale, cineasta fallecido en el choque de helicópteros en Brasil.

El cineasta y productor Lucas Vignale falleció en el choque de helicópteros en Río de Janeiro a cuatro meses de presentar su primer largometraje en el Festival de Cine de Berlín. La Berlinale recordó su trayectoria y le envió condolencias a sus seres queridos.

Se conoció el informe de la autopsia del actor de Jumanji y Top Gun.
Te puede interesar:

Revelaron cómo murió James Handy, el famoso actor de Jumanji y Top Gun

"Tuvimos el privilegio de recibir a Lucas en el festival este mes de febrero, donde se estrenó su primer largometraje, El Tren Fluvial (codirigido con Lorenzo Ferro), en la sección Perspectivas de la Berlinale", destacó la cuenta de Instagram del festival y puntualizó en la descripción de una foto de Lucas: "Comenzó su carrera como editor antes de pasar a la dirección, creando una obra variada que abarca tanto el cine como la música".

Embed - Berlinale on Instagram: "We are deeply saddened to hear of the passing of Lucas A. Vignale, who died yesterday at the age of 28. We had the privilege of welcoming Lucas to the festival this February, where his debut feature “El Tren Fluvial” (co-directed with Lorenzo Ferro) premiered in the Berlinale Perspectives section. Born in Buenos Aires in 1997, Lucas began his career as an editor before moving into directing, creating a diverse body of work across film and music. Our thoughts are with his family, friends, and collaborators during this difficult time."
View this post on Instagram

"Le está yendo muy bien, se estrenó en Berlín, en Nueva York y acá en BAFICI", había celebrado Vignale sobre su largometraje en su última semana de vida en el canal de streaming Blender, se definió como "autodidacta" y le aconsejó a quienes quisieran hacer cine: "Leer todo lo que se pueda y mirar todas las películas que se pueda".

El productor nacido en Buenos Aires en 1997 había logrado reconocimiento tanto en el cine independiente como en la realización de videoclips para figuras internacionales como J Balvin, Nathy Peluso, Trueno, Nicki Nicole y Bizarrap. Las últimas tres lo despidieron en sus redes sociales.

El accidente en Brasil también se cobró la vida del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree, los dos pilotos y Lucas Brito Chaves.

La despedida de Bizarrap, Nicki Nicole y Trueno a Lucas Vignale

En tanto, el compositor Bizarrap le dedicó una publicación a Vignale tras su muerte. "Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables", expresó.

Bizarrap historia Lucas Vignale

"Descansá, Luquitas", le deseó el cantante Trueno en su cuenta de Instagram junto a un corazón blanco. Su colega Nicki Nicole eligió el mismo emoji y el de una paloma para el último adiós al productor con el que trabajó.

La cantante compartió una escena del videoclip No voy a llorar, que Vignale había dirigido, y escribió "Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo, @lucasvignale. QEPD", junto a un emoji de paloma blanca y un corazón rojo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diseñadores e ilustradores repudiaron el convenio de Scorsese con la empresa alemana de IA.

"Una traición": la industria del cine estalló contra Martín Scorsese por su alianza para usar IA

El director español sumará un nuevo hito a su carrera en octubre con la publicación de la novela.

Pedro Almodóvar anunció su primera novela tras el estreno de la película con Leo Sbaraglia

Fugazot no pudo superar la muerte de su hijo René Bertrand hace casi un año.

"Se quería ir con él": la dramática confesión del hijo de María Rosa Fugazot en su despedida

El actor murió en la sala de su casa.

Murió un actor de la saga El Padrino tras varias semanas en soporte vital

Los documentales sobre la obra y el legado del Indio Solari están disponibles en la web.
play

Tres documentales para recordar al Indio Solari: del pogo más grande del mundo a la mística ricotera

El Trece evalúa levantar los éxitos del canal.

Inesperada decisión: El Trece levantará dos de sus programas más exitosos

últimas noticias

Lucas Vignale, cineasta fallecido en el choque de helicópteros en Brasil.

El Festival de Cine de Berlín despidió al cineasta Lucas Vignale y destacó su primer largometraje

Hace 43 minutos
play
Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.

El pacto del pop está sellado: Madonna y Sabrina Carpenter lanzaron el video de Bring Your Love

Hace 45 minutos
Kristalina Georgieva junto a Milei y Caputo.

El FMI destacó que Argentina logró reducir su inflación pese a la crisis energética global por la guerra en Medio Oriente

Hace 45 minutos
Gaspi, el youtuber argentino que falleció en un choque de helicópteros en Brasil.

Cómo se repatriará el cuerpo de Gaspi a Argentina tras el choque de helicópteros en Brasil

Hace 1 hora
Una densa columna de humo negro cubrió la zona donde se estrelló el avión.

Mueren ocho personas al estrellarse un bombardero B-52 en una base militar de California

Hace 1 hora