El Festival de Cine de Berlín despidió al cineasta Lucas Vignale y destacó su primer largometraje El director que falleció con Gaspi en Brasil había estrenado El tren fluvial en febrero en la Berlinale. En su última semana de vida, el productor había remarcado en una entrevista que a su película le estaba yendo "muy bien". Agregar C5N en









Lucas Vignale, cineasta fallecido en el choque de helicópteros en Brasil.

El cineasta y productor Lucas Vignale falleció en el choque de helicópteros en Río de Janeiro a cuatro meses de presentar su primer largometraje en el Festival de Cine de Berlín. La Berlinale recordó su trayectoria y le envió condolencias a sus seres queridos.

"Tuvimos el privilegio de recibir a Lucas en el festival este mes de febrero, donde se estrenó su primer largometraje, El Tren Fluvial (codirigido con Lorenzo Ferro), en la sección Perspectivas de la Berlinale", destacó la cuenta de Instagram del festival y puntualizó en la descripción de una foto de Lucas: "Comenzó su carrera como editor antes de pasar a la dirección, creando una obra variada que abarca tanto el cine como la música".

Embed - Berlinale on Instagram: "We are deeply saddened to hear of the passing of Lucas A. Vignale, who died yesterday at the age of 28. We had the privilege of welcoming Lucas to the festival this February, where his debut feature “El Tren Fluvial” (co-directed with Lorenzo Ferro) premiered in the Berlinale Perspectives section. Born in Buenos Aires in 1997, Lucas began his career as an editor before moving into directing, creating a diverse body of work across film and music. Our thoughts are with his family, friends, and collaborators during this difficult time." View this post on Instagram "Le está yendo muy bien, se estrenó en Berlín, en Nueva York y acá en BAFICI", había celebrado Vignale sobre su largometraje en su última semana de vida en el canal de streaming Blender, se definió como "autodidacta" y le aconsejó a quienes quisieran hacer cine: "Leer todo lo que se pueda y mirar todas las películas que se pueda".

El productor nacido en Buenos Aires en 1997 había logrado reconocimiento tanto en el cine independiente como en la realización de videoclips para figuras internacionales como J Balvin, Nathy Peluso, Trueno, Nicki Nicole y Bizarrap. Las últimas tres lo despidieron en sus redes sociales.

El accidente en Brasil también se cobró la vida del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree, los dos pilotos y Lucas Brito Chaves.

La despedida de Bizarrap, Nicki Nicole y Trueno a Lucas Vignale En tanto, el compositor Bizarrap le dedicó una publicación a Vignale tras su muerte. "Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables", expresó. Bizarrap historia Lucas Vignale Instagram (@bizarrap) "Descansá, Luquitas", le deseó el cantante Trueno en su cuenta de Instagram junto a un corazón blanco. Su colega Nicki Nicole eligió el mismo emoji y el de una paloma para el último adiós al productor con el que trabajó. La cantante compartió una escena del videoclip No voy a llorar, que Vignale había dirigido, y escribió "Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo, @lucasvignale. QEPD", junto a un emoji de paloma blanca y un corazón rojo.