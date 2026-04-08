Se confirmaron 433 casos de Chikungunya en Argentina

Según explicó el Boletín Epidemiológico Nacional, al menos 357 corresponden a transmisión autóctona, mientras que los 76 restantes presentaban antecedente de viajes a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Se detectaron 85 casos más y eleva el total a 433.

Desde el Ministerio de Salud, en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), confirmaron que 433 casos de Chikungunya en Argentina. Al al menos 357 corresponden a transmisión autóctona, mientras que los 76 restantes presentaban antecedente de viajes a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

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Según explicaron, durante la semana del 22 al 28 de Marzo 2026 se notificaron "4425 casos sospechosos de Fiebre Chikungunya, de los cuales 433 corresponden a casos confirmados y probables" .

Algunos de los casos tienen un antecedente de viaje importados de Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. En el caso de la provincia de Salta se identificaron los primeros casos sin antecedente de viaje confirmando la presencia de transmisión local.

En el BEN explciaron que 23 casos confirmados sin antecedente de viaje de los cuales 20 corresponden al departamento Capital (localidad San Miguel de Tucumán) y 3 en el departamento Yerba Buena (localidad Yerba Buena), provincia de Tucumán, detectados en el Boletín Epidemiológico Nacional N°802, SE 12.

Fuente: elaboración propia de la Dirección de Epidemiología en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

También durante las últimas tres semanas se registraron casos sin antecedente de viaje en las jurisdicciones Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires y CABA. Los síntomas reportados fueron: fiebre, mialgias, cefalea, poliartralgias y vómitos.

Cifras Chikungunya Fiebre Chikungunya: Casos confirmados y probables por departamento a nivel nacional. SE1 a SE12/2026 Fuente: elaboración propia de la Dirección de Epidemiología en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

En el caso de la provincia de Salta, se detectaron 315 casos de Fiebre Chikungunya, de los cuales 201 están confirmados y 114 son probables, en varios departamentos. "El promedio de edad fue de 30,9 años. El grupo etario con mayor proporción de casos correspondió a personas de 45 a 65 años, seguido por los grupos de 10 a 14 años y de 35 a 44 años", expresaron desde el BEN.

Hasta el momento no se registraron casos graves ni fallecimiento, pero 22 de ellos requirieron internación con una evolución clínica favorable y alta sin complicaciones.