6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Inauguran en Brasil la mayor fábrica de mosquitos del mundo para combatir el dengue

La megainstalación pertenece a la empresa británica Oxitec, que se especializa en el control biológico de plagas. Está ubicada en el estado de São Paulo y tiene la capacidad de producir hasta 190 millones de mosquitos modificados por semana.

Por
La fábrica está en ubicada Campinas

La fábrica está en ubicada Campinas, estado de São Paulo.

La empresa británica Oxitec, especializada en el control biológico de plagas, inauguró en Campinas, estado de São Paulo, una megainstalación con la capacidad de producir hasta 190 millones de mosquitos modificados por semana. El objetivo principal de esta planta es bloquear la transmisión de graves enfermedades tropicales, como el dengue, el zika y la chikunguña, en Brasil y otras regiones afectadas.

Lula Da Silva / Donald Trump
Te puede interesar:

Lula y Trump conversaron por teléfono, negociaron una rebaja de aranceles y acordaron reunirse pronto

La nueva fábrica fue diseñada para la producción a gran escala de dos tecnologías clave: los mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia y los ejemplares de la línea patentada Aedes do Bem. Según un comunicado de la compañía, esta capacidad productiva no tiene precedentes a nivel mundial, lo que permitirá una rápida expansión tanto en el mercado brasileño como en otras naciones que luchan contra el Aedes aegypti.

Un componente fundamental de la producción es el suministro de hasta 190 millones de huevos de mosquitos con Wolbachia por semana, una cantidad que, según Oxitec, tiene el potencial de proteger a hasta 100 millones de personas al año. Esta tecnología utiliza una bacteria natural para reducir la capacidad del Aedes aegypti de transmitir enfermedades, habiendo demostrado una reducción de más del 75% en la transmisión del dengue en proyectos piloto urbanos.

Paralelamente, la planta también fabrica ejemplares de la línea Aedes do Bem, ofreciendo una alternativa de control biológico para autoridades y familias. Implementada en diversas ciudades brasileñas desde 2022, esta tecnología demostró ser altamente efectiva para reducir las poblaciones del mosquito vector en más de un 95% en las zonas urbanas donde fue aplicada, contribuyendo a las estrategias nacionales contra el dengue.

Aunque esta tecnología aún está en proceso de aprobación por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, ya cuenta con un importante aval internacional. La tecnología Wolbachia fue formalmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adoptada por el Ministerio de Salud de Brasil como parte de su Programa Nacional de Control del Dengue (PNCD).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los afectados ingirieron metanol adulterado, lo que provocó la muerte de dos personas, hasta el momento

Alerta en Brasil por CAIPIRINHA adulterada: hay dos muertos y más de 200 casos en estudio

La cara de la derrota: Brasil eliminado en primera ronda por 1ª vez en 20 presentaciones.
play

Papelón de Brasil en el Mundial Sub 20 de Chile: fue eliminado en fase de grupos por primera vez en su historia

Israel deportó a Greta Thunberg y otros activistas.

Israel deportó a Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla con ayuda humanitaria a Gaza

Lecornu renunció menos de 24 horas después de formar gobierno.

Renunció el primer ministro de Francia un día después de nombrar su gabinete

De izquierda a derecha, Mary Bunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi.

Entregaron el Premio Nobel de Medicina por un avance que permitiría tratar el cáncer y enfermedades autoinmunes

Donald Trump afirma que está a días de cerrar la primera fase del plan de paz en Gaza

Donald Trump dijo que la primera fase del plan de paz en Gaza debería completarse "esta semana"

Rating Cero

Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

Originalmente, la película eliminada iba a ser la primera de la nueva era del UCM, la primera de la Fase 7, la primera estrenada tras Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, las dos entregas del equipo de superhéroes fueron retrasadas, Doomsday estaba prevista para mayo de 2025 y Secret Wars para noviembre del mismo año. 

Esta película de Marvel iba a estrenarse después de Avengers 5 pero sería cancelada: cuál es

Hacia la segunda mitad del documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, disponible en Netflix a partir del jueves, 2 de octubre, el propio Duki resume sobre los versos de “No vendo trap”, su primera canción: “Conté mi vida, lo que yo hacía todos los días.
play

Rockstar, DUKI desde el fin del mundo es el documental que todos ven en Netflix: qué cuenta

Luego de cada gol, publicó mensajes de apoyo y elogios, generando una inmediata reacción de los medios brasileños.

Vincularon a Vinicius Junior con una periodista de Brasil y todo el país habla de ello: de quién se trata

Beto Casella parece decidido a dejar Bendita﻿ luego de muchos años.

El Nueve eligió al reemplazo para Beto Casella: su salida de Bendita es un hecho

últimas noticias

Milei vuelve a jugar al rockstar en plena crisis: quiénes integran La Banda Presidencial que lo acompañará en el Movistar Arena

Javier Milei, en el Movistar Arena: quiénes integran "La Banda Presidencial"

Hace 24 minutos
Luis Caputo junto a Scott Bessent.

Caputo visitó a Scott Bessent en Washington y debatieron detalles del acuerdo con el Tesoro

Hace 26 minutos
La fábrica está en ubicada Campinas, estado de São Paulo.

Inauguran en Brasil la mayor fábrica de mosquitos del mundo para combatir el dengue

Hace 36 minutos
Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Hace 46 minutos
Marcela Pagano cargó contra José Luis Espert.

Pagano advirtió que José Luis Espert debe dejar de ser diputado: "No tiene la autoridad"

Hace 55 minutos