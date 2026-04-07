7 de abril de 2026 Inicio
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Alerta por el hantavirus: murió una adolescente de 15 años en Chubut y crece la preocupación

La joven se encontraba hospitalizada y había permanecido aislada tras ser considerada como contacto estrecho de casos positivos.

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Crece la preocupación por el hantavirus.

Crece la preocupación por el hantavirus.

Una adolescente murió luego de que contrajera hantavirus en la provincia de Chubut, por lo que había sido internada en un hospital para ser asistida. La joven tenía 15 años y había estado aislada de otras personas tras ser considerada como contacto estrecho de casos positivos.

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La Secretaría de Salud de Chubut expuso que la joven se encontraba internada en el sector de terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel. "Desde el inicio del brote, los equipos de salud activaron los protocolos correspondientes y vienen llevando adelante tareas de vigilancia epidemiológica, control de contactos estrechos y acompañamiento a las familias, garantizando una respuesta temprana y coordinada", agregó el organismo.

En tanto, voceros oficiales indicaron que se registraron dos casos confirmados dentro de un grupo familiar, por lo cual la adolescente se encontraba en aislamiento y seguimiento, sin presentar nuevos contactos estrechos externos al grupo conviviente, aunque finalmente falleció "pese a las intervenciones tempranas realizadas por el equipo de salud".

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Crece la preocupación por el hantavirus.

Crece la preocupación por el hantavirus.

La enfermedad por hantavirus es producida por un virus ARN que se transmite al ser humano por roedores silvestres. Estos animales son reservorios naturales de la infección y eliminan el virus a través de la orina, saliva y heces. El contagio se produce al inhalar aerosoles cargados con estas partículas virales.

Otras posibles vías de transmisión son el contacto de excrementos o secreciones de ratones infectados con las mucosas de los ojos, nariz y boca, o a través de la mordedura de un roedor infectado. También existe evidencia de transmisión persona a persona.

Los casos de hantavirus generalmente ocurren cuando el ser humano se introduce en el hábitat de los roedores, que viven en zonas suburbanas, ambientes rurales y lugares cerrados como galpones o depósitos. Los primeros síntomas son fiebre de 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea sin compromiso de vías aéreas superiores.

Cómo prevenir el contagio de hantavirus

  • Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones.
  • Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.
  • Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías.
  • Limpiar pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas con una parte de hipoclorito de sodio y nueve de agua. Dejar 30 minutos y luego enjuagar. Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.
  • Ubicar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas. Cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio.
  • Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a viviendas y galpones ubicados en ambientes rurales y/o silvestres en zonas endémicas que hayan estado cerrados por periodos prolongados. Cubrirse la boca y la nariz con un respirador o máscara N95 antes de ingresar.
  • Acampar lejos de maleza y basurales. No dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.
  • Si se encuentra un roedor muerto, rociarlo con hipoclorito de sodio junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.
  • Se indica aislamiento de contactos estrechos de casos confirmados de hantavirus por virus Andes o que hayan adquirido la infección en la región Surandina.
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