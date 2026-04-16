Se aleja la ciclogénesis y mejora el tiempo en el AMBA: hasta cuándo durará la alerta amarilla por lluvias Tras el fuerte temporal que afectó el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo el aviso por fuertes precipitaciones para gran parte de la provincia. A pesar de esto, el centro de baja presión pierde su fuerza y las condiciones meteorológicas comienzan a mejorar de cara al fin de semana. Por + Seguir en







Durante la jornada del jueves las lluvias se mantendrán débiles en CABA.

Tras el temporal que afectó el AMBA generando inundaciones y complicaciones para poder circular, la ciclogénesis comienza a perder intensidad y se aleja de Buenos Aires. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa su alerta meteorológica amarilla por lluvias.

Según informaron desde Meteored, durante la jornada del jueves 16 de abril se espera que comience a alejarse el sistema de baja presión que afectó gran parte del país y, en particular, la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en "el AMBA y la costa este de Buenos Aires podrían seguir afectadas, al menos hasta la tarde, por lluvias aisladas de variada intensidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2044711932825923706&partner=&hide_thread=false Jueves con precipitaciones durante todo el día



Mañana: 19°

Tarde: 21°

Noche: 19°



Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/xIKBrz2a6Z — C5N (@C5N) April 16, 2026 El SMN informó que la alerta meteorológica amarilla por lluvia rige para Buenos Aires, especialmente en las zonas de Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pila - Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo -Este de General Lavalle - La Costa.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inicia hoy, jueves 16 de abril, una etapa de transición gradual tras el paso del sistema de baja presión que afectó a la región. Durante la mañana, persistirán condiciones inestables con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, mientras que hacia la tarde la situación tenderá a mejorar, disminuyendo la chance de lluvias al rango del 10% al 40%.

CABA pronóstico 16-4-26 Captura del SMN. Servicio Meteorológico Nacional (SMN) La jornada se mantendrá con temperaturas moderadas, alcanzando una máxima de 23° y una mínima de 19°. De cara al viernes 17 se espera una jornada agradable, con nubosidad variable pero nula probabilidad de precipitaciones, permitiendo que las temperaturas asciendan a unos agradables 25° de máxima y una mínima de 17°.

Temporal en el AMBA: barrios inundados, calles anegadas y muchas complicaciones tras la tormenta Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles provocaron calles anegadas, inundaciones y demoras en la circulación en la Ciudad de Buenos Aires y la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Uno de los focos más afectados fue el barrio de Barracas, en el sur de la Ciudad, donde el agua llegó a cubrir por completo varias calles. Una situación similar se vivió en San Isidro, donde también se reportaron importantes anegamientos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2044366072636207553&partner=&hide_thread=false Llueve en Buenos Aires: inundaciones en los Bosques de Palermo



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/ymJleUJ9Wz — C5N (@C5N) April 15, 2026 Ya en la zona sur de la provincia, precisamente la localidad de Avellaneda aparece entre las áreas más comprometidas, con el Puente Pueyrredón completamente inundado. Allí, la avenida Hipólito Yrigoyen presentaba acumulación de agua en ambos sentidos después de que cayeran más de 71mm, lo que dificultó el tránsito y generó importantes demoras.