15 de abril de 2026 Inicio
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¿Cuándo deja de llover en el AMBA? La ciclogénesis llegó con diluvios y tormentas y se mantiene la alerta meteorológica

En tan solo un par de horas, el agua generó inundaciones, complicaciones y demoras en gran parte del AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas por precipitaciones de variada intensidad.

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Las lluvias serán intermitentes durante el transcurso de la jornada del miércoles. 

Las lluvias serán intermitentes durante el transcurso de la jornada del miércoles. 

Télam

Diluvia en la provincia de Buenos Aires, el agua generó inundaciones, complicaciones y demoras en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cayeron entre 65 a 75 mm de agua en tan solo dos horas. El fenómeno de ciclogénesis avanza con tormentas en gran parte del norte y litoral de la Argentina, y se extenderá por al menos 24 horas.

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Según informó el SMN, las provincias bajo alerta por lluvias y tormentas son: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Formosa.

Gran parte de la región se verá afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

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Desde Tiempo AMBA informaron que "nuevo sistema de baja presión estará generando desde mañana a la mañana y hasta el jueves al mediodía aproximadamente lluvias en el AMBA".

"Entre las 3:30 y las 5:30 de la mañana fue tremenda la caída de agua", explicó el meteorólogo Diego Angeli para la pantalla de C5N, adelantó que las lluvias y chaparrones continuarán durante todo el día. "Llovió en un poco más de dos horas, lo que suele llover en quince días", remarcó el periodista.

Vuelve la ciclogénesis y se esperan lluvias cercanas a 100 mm en Buenos Aires

A partir del martes ingresó una nueva ciclogénesis desde el norte de Argentina y se extiende hacia el sudeste. Desde Meteored informaron que un "ciclón extratropical estará avanzando cerca del AMBA a mitad de semana, propiciando jornadas con muchas lluvias y fuertes vientos" en Buenos Aires.

También explicaron que "las lluvias y tormentas se irán intensificando fuertemente en el norte argentino, conforme la ciclogénesis entre en su etapa más madura, con la formación de un centro de bajas presiones a nivel superficial".

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En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la jornada de miércoles estará marcada por una importante inestabilidad. Durante gran parte del día, el cielo se mantendrá cubierto con una probabilidad de lluvias que oscila entre el 70% y el 100%, lo que sugiere precipitaciones constantes.

Para el jueves 16, la situación comenzará a mostrar señales de mejora. Aunque se esperan algunas precipitaciones durante la mañana, la probabilidad de lluvia irá descendiendo progresivamente a medida que avance el día. Hacia la noche, el panorama será mucho más alentador, con una probabilidad de precipitaciones reducida a un rango mínimo de entre el 0% y el 10%, dando paso a condiciones de mayor estabilidad.

Alerta meteorológica por lluvias: las localidades afectadas

  • Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo – Pirané.
  • Misiones: Candelaria - Capital - Libertador General San Martín - San Ignacio - 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní.
  • Corrientes: General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé - Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque – Sauce - Bella Vista - Esquina - Goya – Lavalle - Brand Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar.
  • Santa Fe: General Obligado - San Javier – Vera - Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
  • Entre Ríos: toda la provincia.
  • Buenos Aires: Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro - Berisso - Ensenada - La Plata - Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco – Zárate - General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles – Suipacha - Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela - Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón – Quilmes - Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo - General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez – Saladillo - Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo – Pila -

Alerta por viento

  • Santa Cruz: Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino.
  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
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