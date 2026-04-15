Cortes del luz en el AMBA tras el temporal: cuáles las zonas más afectadas La brutal tormenta que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires durante la madrugada del miércoles, que causó inundaciones y complicaciones en la movilidad, también afectó al suministro eléctrico. Por + Seguir en







Hay más de 6500 usuarios sin luz en el AMBA.

El brutal temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la madrugada del miércoles, que causó inundaciones y complicaciones en la movilidad, también afectó al servicio eléctrico y hay cortes de luz en distintas zonas.

En la Ciudad de Buenos Aires se registran varios cortes tanto en zona de Edesur como de Edenor. Las interrupciones más importantes son en la zona del Hospital Italiano, en Almagro; en Corrientes y Pueyrredón, en Balvanera; en el eje entre el Congreso y la Avenida 9 de Julio; y cerca del Parque Las Heras, en Palermo. También hay otros de menor magnitud en Boedo, San Telmo, Colegiales y Núñez. Los usuarios afectados son unos 2500.

En el Conurbano también se sufren cortes, con foco en los partidos de Tres de Febrero y San Vicente, además de las islas del Delta, Villa Celina (La Matanza) y San Francisco Solano (Quilmes), con más de 4000 usuarios afectados.

Temporal en el AMBA: barrios inundados, calles anegadas y muchas complicaciones tras la tormenta En cuanto a las inundaciones, uno de los focos porteños más afectados fue el barrio de Barracas, en el sur de la Ciudad, donde el agua llegó a cubrir por completo varias calles. Una situación similar se vivió en San Isidro, donde también se reportaron importantes anegamientos.

Ya en la zona sur de la provincia, precisamente la localidad de Avellaneda aparece entre las áreas más comprometidas, con el Puente Pueyrredón completamente inundado. Allí, la avenida Hipólito Yrigoyen presenta acumulación de agua en ambos sentidos, lo que dificulta el tránsito y genera importantes demoras.

En la paso de autos y camiones produce un constante oleaje que obliga a peatones y conductores a extremar las precauciones. El mismo panorama se replica en Dock Sud y Temperley. De acuerdo con los reportes, la intensidad de las lluvias fue tal que en barrios porteños como Palermo y Belgrano cayó en pocas horas un volumen de agua superior al promedio de todo el mes de abril. Si bien en estas zonas también se registraron anegamientos, la situación comenzó a normalizarse