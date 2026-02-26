Continúa el frío en la Ciudad de Buenos Aires y rige una alerta por tormentas: ¿llueve el fin de semana?

Febrero se despide fresco y con lluvias en el centro del país: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fenómenos acompañados de ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h y granizo. Sin embargo, se espera un incremento de la temperatura de cara al fin de semana.

Tras el ingreso de un frente frío y el descenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina. Sin embargo, el fresco no durará mucho, ya que se espera un incremento de las temperaturas que pueden alcanzar los 32°.

El SMN informó que las provincias bajo alerta son Córdoba, San Luis, Mendoza, y San Juan . Las lluvias podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local.

Desde Meteored informaron que en el centro oeste y noroeste del país "la permanencia de aire húmedo y el paso de distintas perturbaciones atmosféricas en niveles superiores darán las condiciones propicias para que las tormentas aisladas continúen, por momentos con fuerte intensidad".

En relación con las temperaturas, en el sur y centro del Litoral sufrirán un " descenso más notorio de temperaturas , con una mañana fresca y una tarde agradable, mientras que en la porción norte el recambio de aire tendrá menos efecto en las temperaturas, y volverían a repetirse valores calurosos entre 30 y 35 °".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que, a partir del fin de semana, volverá el calor a la provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el pronóstico, la temperatura subirá con intensidad desde el domingo, cuando se prevé una máxima de 32°, y marcará la tendencia que se espera que se prolongue por el resto de la semana.

Después del frente frío proveniente de la Patagonia que ingresó al Área Metropolitana de Buenos Aires durante la tarde del martes, la temperatura llegó a bajar hasta los 15° durante la madrugada del miércoles. Este alivio se mantendrá durante toda la semana, con mínimas de 20° y máximas de 29°, como si se tratara de la primavera.

Pronóstico extendido CABA 25-02-26 SMN

Sin embargo, el fresco en la provincia y ciudad de Buenos Aires se terminará a medida que avancen los días. Para el domingo está previsto que la máxima llegue a los 32°, mientras que la mínima estará en torno a los 22°. Se espera que el calor se mantenga durante la semana próxima.

El pronóstico extendido para el fin de semana indica que habrá un cielo parcialmente nublado, a partir del sábado, y que irá aumentando a medida que pasen los días. De todos modos, no se esperan lluvias.