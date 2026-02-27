Rige una alerta amarilla por tormentas para cinco provincias de Argentina: a qué hora llueve Febrero se despide con precipitaciones en el centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por granizo, actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Por + Seguir en







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para cinco provincias de Argentina. El organismo pronosticó para la jornada del viernes 27 de febrero una serie de fenómenos acompañados por granizo, actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

El SMN informó que las provincias bajo alerta son Río Negro, La Pampa, San Luis y Mendoza. Las tormentas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local.

En cuánto a temperaturas, el fresco permanece durante las primeras horas de la jornada en Buenos Aires, aunque desde Meteored aseguraron que "el termómetro empezará a recuperar la memoria veraniega y las marcas alcanzarán valores no tan extremos, pero que sí se mantendrán por encima de lo esperable para la época en la ciudad y los alrededores".

Cómo estará el tiempo el CABA durante el fin de semana: ¿Vuelven las lluvias? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el tiempo se mantendrá estable durante los próximos días, con temperaturas en ascenso hacia el fin de semana y sin probabilidad de lluvias.

El viernes 27 se presenta con cielo parcialmente nublado durante la jornada. La temperatura mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 28°, con viento predominante del sector este.

Para el sábado 28, se espera una jornada mayormente nublada, aunque sin precipitaciones (probabilidad muy baja, entre 0 y 10%). La mínima será de 22° y la máxima subirá a 30°, con condiciones estables. El domingo 1 continuará el tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado. La temperatura irá en aumento: mínima de 22° y máxima de 32°, convirtiéndose en el día más caluroso del período. CABA pronóstico27-2-26 Captura del pronóstico extendido en CABA. Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas Mendoza : General Alvear - Zona baja de San Rafael - Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa.

: General Alvear - Zona baja de San Rafael - Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa. Río Negro: Este de El Cuy - General Roca -Avellaneda - Pichi Mahuida

Este de El Cuy - General Roca -Avellaneda - Pichi Mahuida La Pampa : Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán Chalileo - Limay Mahuida - Loventué

: Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán Chalileo - Limay Mahuida - Loventué San Luis: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón -Gobernador Dupuy.