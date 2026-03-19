Las autoridades no descartan que se haya tratado de un secuestro. La última vez que la vieron fue el miércoles alrededor de las 14:30 en el barrio San José Obrero, en Cosquín.

Buscan desesperadamente a Esmeralda Pereyra López, una nena de 2 años desaparecida en Cosquín, Córdoba . La menor fue vista por última vez el miércoles 18 de marzo alrededor de las 14:30 en su domicilio, ubicado en el barrio San José Obrero.

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Desde entonces, no hay rastros de ella y crece la preocupación por su paradero, por lo que se desplegó un enorme operativo de búsqueda y rastrillaje en zonas aledañas.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que debido a la desaparición de la menor se activó la Alerta Sofía , un mecanismo que coordina la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

“Estamos trabajando sobre todas las hipótesis posibles” , aseguró el funcionario, quien detalló que el operativo incluye drones con visión nocturna, rastrillajes en zonas rurales y recorridos en cercanías del río.

Del despliegue participan más de 100 personas, entre efectivos policiales, bomberos voluntarios y equipos especializados como el DUAR. Además, intervienen organismos nacionales como el Sistema Federal de Búsqueda y PROTEX. “Vamos a seguir trabajando toda la noche y hasta encontrar a Esmeralda”, remarcó Quinteros en diálogo con Telenoche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/2034434558175711247&partner=&hide_thread=false ALERTA SOFÍA



Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.



Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.



Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026

Desde el primer momento, vecinos del barrio se sumaron al rastrillaje en campos y zonas aledañas a la vivienda. Algunos testimonios señalaron dificultades para ingresar al predio sin orden policial y advirtieron que el circo se retiró el mismo día. Sin embargo, por el momento no hay confirmaciones oficiales que vinculen este dato con la desaparición.

La familia de la nena sostiene la hipótesis de que pudo haber sido llevada por alguien. Florencia, tía de la menor, expresó su desesperación: “Se la llevaron. Es una bebé, chiquitita. Por favor, ayúdennos a buscarla. Ella podía moverse y hablar, pero no se iba sola, siempre volvía a la casa”.

En ese sentido, lanzó un mensaje directo: “A quien la tenga, con una mano en el corazón, que la devuelva. Su familia está destruida”.

Alerta Sofía: la descripción de Esmeralda Marisa López

Según informaron fuentes oficiales, Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, tiene cabello castaño, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un body gris.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de segundo turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, quien solicitó extremar la prudencia en la difusión de información.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla, se pide comunicarse con las líneas 134 o 911, o acercarse a la dependencia policial más cercana.