Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del docente en Caballito

David Walter Aguirre, de 55 años, había sido encontrado maniatado y con un trapo en la boca en su domicilio y la Policía aprehendió al mayor sospechoso junto con su posible cómplice.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos por el crimen del profesor universitario David Walter Aguirre , el cual fue encontrado muerto en su domicilio maniatado y con un trapo en la boca el 4 de marzo. Desde entonces, se inició una investigación que avanzó con las aprehensiones.

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El cuerpo de Aguirre había sido encontrado por su empleado, minutos después de las 14 del miércoles, en la habitación del inmueble que la víctima también usaba como oficina. Estaba boca arriba, en el piso, las manos maniatadas con un precinto y, a su alrededor, un cajón tirado y dado vuelta sobre la cama , prendas de vestir desordenadas y la mesa de luz abierta con el contenido desparramado.

Según confirmaron fuentes judiciales, el profesor universitario fue asesinado mediante un mecanismo de doble asfixia, causado por la remera que tenía en la boca y por la presión que el homicida aplicó sobre el cuello. En la escena del crimen, el departamento donde vivía y trabajaba Aguirre, ubicado en Hidalgo al 375, no había aberturas violentadas y las cámaras registraron su ingreso con un joven que ahora es buscado.

Luego de las pericias que incluyeron el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el principal involucrado se escondía en la casa de un amigo. Por eso, la Policía realizó un allanamiento y tuvo como resultado la detención de ambos.

El caso está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 58, con el fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, quien indagará a los acusados.

Quién era David Aguirre, el docente asesinado en Caballito

David Aguirre era CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde noviembre de 2024 y, al mismo tiempo, era director de la carrera de Administración, desde febrero de 2018 en la Universidad de Flores (UFLO), y también era docente de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde 2011.

David Walter Aguirre

Previamente a este cargo, se desempeñó como profesor asociado en la Facultad de Administración de la UFLO, donde enseñó en materias de organización y simulación de empresas y estrategias empresariales.

Fue docente adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y en el Colegio del Pilar.

En 2011, había trabajado como consultor en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, como parte del Programa Conectar Igualdad, donde realizó relevamientos en los distritos de Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy.