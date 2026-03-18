Otro "cuento del tío": le robó u$s400.000 a una jubilada y escapó en monopatín La víctima resultó engañada con el pretexto de una supuesta renovación de billetes. El hecho ocurrió en la localidad santafesina de Avellaneda y es investigado por la Justicia. Por + Seguir en







El estafador usó un monopatín eléctrico para huir del lugar.

Una jubilada de la localidad santafesina de Avellaneda sufrió este martes el robo de u$s400.000 bajo la modalidad de "cuento del tío". El hecho ocurrió en el propio domicilio de la víctima, quien resultó engañada con el pretexto de una supuesta renovación de billetes.

El sospechoso se presentó como un allegado al esposo de la mujer. Aseguró que el hombre la esperaba en el banco para realizar el canje de la moneda extranjera por ejemplares nuevos. Ante el relato convincente, la propietaria permitió el ingreso del individuo a la finca para retirar el efectivo.

El delincuente se dirigió de forma directa a la habitación donde estaba el botín. Guardó los fajos en una bolsa y emprendió la huida de inmediato. Según los reportes policiales, el sujeto utilizó un monopatín eléctrico para alejarse de la zona a gran velocidad.

Personal de la Policía y la División Científico Forense de Reconquista acudió al lugar tras un llamado al 911. Los peritos trabajaron sobre el sistema de alarmas y recolectaron grabaciones de las cámaras de seguridad. El objetivo es identificar los rasgos físicos del autor y reconstruir su ruta de escape.

La Unidad Fiscal de Reconquista tomó intervención en la causa, que figura de momento bajo la carátula de robo. No obstante, las autoridades judiciales evalúan un posible cambio a estafa agravada debido a la magnitud del perjuicio económico y las características de la maniobra.