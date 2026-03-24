Se acerca el eclipse total de Sol más largo del siglo que convertirá el día en noche: cuándo y cómo verlo Este fenómeno ocurre cuando la Luna bloquea de manera total o parcial la luz del Sol hacia la Tierra. Sin embargo, en esta ocasión será el gran evento del año visible desde distintas partes del mundo. Por + Seguir en







Se acerca el eclipse total de Sol más largo del siglo que convertirá el día en noche: cuándo y cómo verlo

El próximo 12 de agosto ocurrirá el eclipse total de Sol más largo del siglo, un fenómeno único que será visible desde distintas partes del mundo. Durante el tiempo que dure el evento, el día se convertirá en plena noche y el cielo se trasformará de una manera asombrosa.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna bloque completamente la vista del Sol desde la Tierra, esto crea una umbra, la parte más oscura dentro de una sombra. "Durante un eclipse solar total, el cielo se oscurece como si fuera de noche, y la corona (atmósfera exterior) del Sol se vuelve visible", explicaron desde el sitio SpaceWalk.

Eclipse solar total StarWalk infografía Este impresionante fenómeno se podrá observar en el norte de España, Islandia, Groenlandia, algunas partes del Ártico y Portugal. "De forma inusual, este eclipse solar se moverá de este a oeste (en sentido contrario al de la mayoría de los eclipses solares), viajando desde Rusia hacia Groenlandia", añadieron desde SpaceWalk.

Sin embargo, también explicaron que un eclipse parcial se verá desde una zona más amplia de países como Irlanda, Gran Bretaña, Portugal, Francia, Italia, los Balcanes y el norte de África con más del 90% de cobertura. "Mientras que la mayor parte de Europa, África occidental y el norte de Norteamérica verá un eclipse parcial más pequeño (pero aún así apreciable)", sentenciaron.

Eclipses solares: los principales datos a tener en cuenta Eclipses totales: Se producen, en promedio, cada 18 meses .

Eclipses anulares: Tienen una frecuencia de aparición de entre 1 y 2 años .

Eclipses híbridos: Son los más exóticos del calendario astronómico; ocurren apenas unas diez veces por siglo.

Frecuencia anual: El planeta registra entre 2 y 5 eclipses solares por año. No sólo un eclipse solar, eventos astronómicos en agosto: lluvia de meteoros y una alineación planetaria El mes de agosto trae otros fenómenos astronómicos que darán que hablar, como por ejemplo una lluvia de meteoros conocida como Perseidas que estará activa desde el 17 de julio al 24 de agosto, pero alcanzarán su máximo esplendor entre el 12 y 13 del mes.