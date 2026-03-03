3 de marzo de 2026 Inicio
Las mejores imágenes del eclipse Luna de Sangre 2026: más de 3 mil millones de personas disfrutaron el espectáculo

Durante la madrugada ocurrió uno de los fenómenos más esperados en el año, que no se repetirá hasta 2028.

El eclipse Luna de Sangre ocurrió durante la madrugada del martes. 

El eclipse Luna de Sangre ocurrió durante la madrugada del martes. 

Giuliano Domenichini vía Getty Images

Más de 3 mil millones de personas pudieron ver en vivo el Eclipse Luna de Sangre, donde el satélite natural se tiñó de rojo durante 82 minutos y pudo ser visto desde distintos puntos del planeta. Este fenómeno no volverá a repetirse hasta 2028.

Derrumbe en Parque Patricios: así se ve el impresionante cráter en medio del complejo

Un eclipse lunar ocurre cuando "Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñendo la Luna de un intenso color naranja rojizo", informaron desde la NASA. Esto ocurre únicamente durante la fase de Luna llena.

El eclipse fue visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central, y en el extremo occidental de Sudamérica.

Embed - TOTAL LUNAR ECLIPSE | MARCH 3, 2026 | GRIFFITH OBSERVATORY

Usuarios de distintas partes del mundo compartieron su fotografías y videos del eclipse:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WilmaZavalaram3/status/2028809407778402763&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/4iluj/status/2028787432083030458&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sxherwllm/status/2028797694266028337&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/News5PH/status/2028786696842780772&partner=&hide_thread=false

