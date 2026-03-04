Calendario lunar 2026: cuándo es el próximo eclipse Tras el potente eclipse lunar del 3 de marzo, el calendario astronómico de 2026 se prepara para dos grandes eventos en agosto. Cuándo son y dónde se pueden ver. Por + Seguir en







Cuándo serán los eclipses en 2026.

El eclipse total del 3 de marzo en el eje Virgo-Piscis funcionó como un gran catalizador de limpieza y sanación. El 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar total visible en España, Islandia y Groenlandia. El 28 de agosto cerrará la temporada con un eclipse lunar parcial en el signo de Piscis. El último eclipse lunar del año podrá observarse desde Argentina y gran parte del continente americano. El martes 3 de marzo se vivió el primer eclipse lunar del año. Durante la madrugada ocurrió uno de los fenómenos más esperados en el año, que no se repetirá hasta 2028, cuando la luna se tiñó de rojo durante 82 minutos.

Para la astrología, estos eventos marcan hitos importantes en nuestra vida, donde el tiempo se acelera y se abre lugar al cambio. Al ocurrir en el eje Virgo-Piscis, este eclipse actuó como un potente catalizador de limpieza, marcando un momento de rendición y soltura.

Sin embargo, no es el único eclipse que sucederá en el 2026. El 12 de agosto, viviremos un Eclipse Solar total que es cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

Luna sangre 3-2-26 Giuliano Domenichini vía Getty Images La principal diferencia está en que los eclipses de Sol siempre ocurren con la Luna Nueva, mientras que los eclipses de Luna, por el contrario, ocurren con Luna Llena. Este fenómeno será visible en su totalidad en partes de Groenlandia, Islandia, España y Portugal.

Los eclipses lunares que quedan en 2026 En el año quedan dos eventos astrológicos importantes. Por un lado, tendrá lugar el ya mencionado Eclipse Solar Total del 12 de agosto. Posterior a esto, habrá un eclipse lunar parcial (en Piscis) que sucederá dos semanas más tarde, el 28 de agosto de 2026.