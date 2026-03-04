4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Calendario lunar 2026: cuándo es el próximo eclipse

Tras el potente eclipse lunar del 3 de marzo, el calendario astronómico de 2026 se prepara para dos grandes eventos en agosto. Cuándo son y dónde se pueden ver.

Por
Cuándo serán los eclipses en 2026. 

Cuándo serán los eclipses en 2026. 

  • El eclipse total del 3 de marzo en el eje Virgo-Piscis funcionó como un gran catalizador de limpieza y sanación.
  • El 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar total visible en España, Islandia y Groenlandia.
  • El 28 de agosto cerrará la temporada con un eclipse lunar parcial en el signo de Piscis.
  • El último eclipse lunar del año podrá observarse desde Argentina y gran parte del continente americano.

El martes 3 de marzo se vivió el primer eclipse lunar del año. Durante la madrugada ocurrió uno de los fenómenos más esperados en el año, que no se repetirá hasta 2028, cuando la luna se tiñó de rojo durante 82 minutos.

Incrementan las temperaturas, pero persisten las lluvias: cómo estará el clima en Buenos Aires
Te puede interesar:

Incrementan las temperaturas, pero persisten las lluvias: cuándo llega el diluvio a Buenos Aires

Para la astrología, estos eventos marcan hitos importantes en nuestra vida, donde el tiempo se acelera y se abre lugar al cambio. Al ocurrir en el eje Virgo-Piscis, este eclipse actuó como un potente catalizador de limpieza, marcando un momento de rendición y soltura.

Sin embargo, no es el único eclipse que sucederá en el 2026. El 12 de agosto, viviremos un Eclipse Solar total que es cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

Luna sangre 3-2-26

La principal diferencia está en que los eclipses de Sol siempre ocurren con la Luna Nueva, mientras que los eclipses de Luna, por el contrario, ocurren con Luna Llena. Este fenómeno será visible en su totalidad en partes de Groenlandia, Islandia, España y Portugal.

Los eclipses lunares que quedan en 2026

En el año quedan dos eventos astrológicos importantes. Por un lado, tendrá lugar el ya mencionado Eclipse Solar Total del 12 de agosto. Posterior a esto, habrá un eclipse lunar parcial (en Piscis) que sucederá dos semanas más tarde, el 28 de agosto de 2026.

El eclipse total del 3 de marzo fue el evento más importante de la primera mitad del año, y ahora la energía se traslada hacia el gran eclipse solar de agosto en España y el norte de África. El eclipse lunar parcial se podrá observar principalmente en América, incluyendo Argentina, el Océano Pacífico, Europa, África y el oeste de Asia.

Noticias relacionadas

play

Así colapsó el estacionamiento en el complejo de edificios de Parque Patricios

La innovación ayuda a las empresas argentinas a alcanzar estándares internacionales.

Ingeniería sostenible: el motor de competitividad que redefine la producción nacional en 2026

La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti.

Tragedia en Entre Ríos: un empresario avícola murió tras volcar con su auto en la Ruta 12

Orlando Serapio fue encontrado en una cueva (izq.). Natalia Cruz, víctima del femicidio.

Dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas y a uno de los femicidas lo encontraron escondido en una cueva

Tim Berners-Lee, creador de la web.

El creador de la web cuestionó a las plataformas que emplean "algoritmos adictivos" para retener usuarios

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, tuvo su primera cena con su familia.
play

Nahuel Gallo tuvo una primera cena "muy argentina" con su familia tras su liberación

Rating Cero

Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

Salió el tráiler de Scary Movie 6: todas las referencias de las películas de terror en la nueva sátira

Grave denuncia de un ex participante contra Gran Hermano: "Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir"

Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra. 

Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

Shakira rompió en llanto tras superar una marca histórica de Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome"

El artista puertorriqueño tiene 54 años.

Ricky Martin anunció su fecha en Rosario: cuándo toca y cuánto salen las entradas

Joaquín Levinton presentó nuevo disco y su emprendimiento gastronómico.
play

Joaquín Levinton presentó nuevo disco y una línea de alfajores con un nombre muy particular

últimas noticias

Incrementan las temperaturas, pero persisten las lluvias: cómo estará el clima en Buenos Aires

Incrementan las temperaturas, pero persisten las lluvias: cuándo llega el diluvio a Buenos Aires

Hace 7 minutos
play

Así colapsó el estacionamiento en el complejo de edificios de Parque Patricios

Hace 10 minutos
La respuesta de Pedro Sánchez a Donald Trump: No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a represalias

La respuesta de Pedro Sánchez a Trump: "No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a represalias"

Hace 13 minutos
Cuándo serán los eclipses en 2026. 

Calendario lunar 2026: cuándo es el próximo eclipse

Hace 14 minutos
Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

Salió el tráiler de Scary Movie 6: todas las referencias de las películas de terror en la nueva sátira

Hace 25 minutos