"Sara Facio": un testimonio visual de la cultura nacional La edición de lujo de Editorial Larivière reúne medio siglo de trabajo de la prestigiosa fotógrafa argentina, desde retratos icónicos hasta coberturas históricas de la política y la vida urbana.







En una cuidadosa compilación, Sara Facio de Ediciones Larivière, ofrece un recorrido por la obra de una de las fotógrafas más influyentes de Argentina y América Latina. La publicación reúne imágenes producidas desde la década de 1960 hasta la últimas fotos de Facio, incluyendo material nunca antes publicado. El libro se complementa con secciones autobiográficas y una exhaustiva reseña de su actividad como promotora de la cultura fotográfica en la Argentina.

Facio no solo capturó retratos de figuras emblemáticas como Borges, Cortázar, García Márquez y Neruda, sino que también dejó constancia de momentos clave de la historia argentina. Entre sus imágenes más reconocidas se encuentran sus fotografías de la Ciudad de Buenos Aires que retratan la vida cotidiana y la arquitectura urbana, la llegada de Juan Domingo Perón a Ezeiza en 1973 y el velorio del líder justicialista, escenas cargadas de intensidad política y emoción colectiva.

Sara Facio retorno perón A lo largo de su carrera, Facio también desempeñó un papel fundamental en la difusión y promoción de la fotografía en el país. En 1973, fundó junto a María Cristina Orive la editorial La Azotea, pionera en la publicación de libros de fotografía en América Latina. Además, en 1985, creó la Fotogalería del Teatro San Martín, un espacio clave para la exposición de fotografía contemporánea en Argentina.

El libro no solo celebra su faceta como fotógrafa, sino también su labor como editora, curadora y teórica de la imagen. Con una introducción de Tomás Abraham y textos de Leopoldo Brizuela, Ataúlfo Pérez Aznar y Facio, la obra se presenta como un testimonio integral de la mirada de la fotógrafa sobre la cultura argentina.

Sara Facio es más que un libro de fotografías; es una ventana a la historia visual de un país y a la visión de una mujer que dedicó su vida a capturar y entender el alma de la Argentina, desde sus calles hasta sus grandes acontecimientos políticos.

