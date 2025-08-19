19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

"Sara Facio": un testimonio visual de la cultura nacional

La edición de lujo de Editorial Larivière reúne medio siglo de trabajo de la prestigiosa fotógrafa argentina, desde retratos icónicos hasta coberturas históricas de la política y la vida urbana.

Por
Sara Facio: un testimonio visual de la cultura nacional

"Sara Facio": un testimonio visual de la cultura nacional

En una cuidadosa compilación, Sara Facio de Ediciones Larivière, ofrece un recorrido por la obra de una de las fotógrafas más influyentes de Argentina y América Latina. La publicación reúne imágenes producidas desde la década de 1960 hasta la últimas fotos de Facio, incluyendo material nunca antes publicado. El libro se complementa con secciones autobiográficas y una exhaustiva reseña de su actividad como promotora de la cultura fotográfica en la Argentina.

La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.
Te puede interesar:

Violencia digital: presentaron la Guía Ema para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

Facio no solo capturó retratos de figuras emblemáticas como Borges, Cortázar, García Márquez y Neruda, sino que también dejó constancia de momentos clave de la historia argentina. Entre sus imágenes más reconocidas se encuentran sus fotografías de la Ciudad de Buenos Aires que retratan la vida cotidiana y la arquitectura urbana, la llegada de Juan Domingo Perón a Ezeiza en 1973 y el velorio del líder justicialista, escenas cargadas de intensidad política y emoción colectiva.

Sara Facio retorno perón

A lo largo de su carrera, Facio también desempeñó un papel fundamental en la difusión y promoción de la fotografía en el país. En 1973, fundó junto a María Cristina Orive la editorial La Azotea, pionera en la publicación de libros de fotografía en América Latina. Además, en 1985, creó la Fotogalería del Teatro San Martín, un espacio clave para la exposición de fotografía contemporánea en Argentina.

El libro no solo celebra su faceta como fotógrafa, sino también su labor como editora, curadora y teórica de la imagen. Con una introducción de Tomás Abraham y textos de Leopoldo Brizuela, Ataúlfo Pérez Aznar y Facio, la obra se presenta como un testimonio integral de la mirada de la fotógrafa sobre la cultura argentina.

Sara Facio es más que un libro de fotografías; es una ventana a la historia visual de un país y a la visión de una mujer que dedicó su vida a capturar y entender el alma de la Argentina, desde sus calles hasta sus grandes acontecimientos políticos.

Las mejores fotos de Sara Facio

Sara Facio. Autorretrato (1968).
Sara Facio en un retrato de Julio Cortázar
María Elena Walsh por Sara Facio. Colección fotográfica MNBA
Gabriel García Márquez por Sara Facio
Sara Facio. Retrato de Jorge Luis Borges (1968).
Pablo Neruda y Salvador Allende en palco, 1970.
Sara Facio. Aproximación a la vida (1963).
Sara Facio, retorno de Perón
De la serie "Humanario", de Sara Facio y Alicia D'Amico
Fulbito, de Sara Facio
Italpark, de Sara Facio

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Ciclogénesis en el AMBA: cuándo dejará de llover y el pronóstico para el resto de la semana

Un peritaje del cuerpo médico forense confirmó que las bacterias agravaron las muertes por fentanilo adulterado

Un peritaje del cuerpo médico forense reveló que el fentanilo contribuyó al "desenlace fatal" de la mayoría de los pacientes

Cualquiera puede animarse a fabricar un portarretrato artesanal que se destaque en cualquier rincón del hogar.

Si tenés revistas viejas, no las tires: podés hacer un lindo portarretrato

La gente abandona los gimansios privados para achicar gastos. 

Crece el número de socios en los clubes de barrio debido al alto costo de los gimnasios

El incidente que sufrió un turista por infringir las normas de una reserva.

Lo atacó un elefante en India y tuvo que pagar una multa: los motivos

La temperatura no es un detalle menor, sino un factor esencial que define cómo percibimos cada copa.

¿Con hielo, desde la heladera o al natural? Cuál es la mejor temperatura para cada tipo de vino

Rating Cero

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

El compositor fue ovacionado al recibir la distinción por su música y aporte a la cultura nacional.

Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA: "Ahora pueden llamarme Doctor"

Nico Vázquez se enfrentó a la prensa luego de las declaraciones de Gimena Accardi.

Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi: "Me hubiera gustado no tener que ver lo que vi"

Quiénes son los actores señalados como terceros entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Quiénes son los actores vinculados en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

La influencer se sintió descompuesta y fue a la guardia médica pero al final sólo fue un golpe.

Barbie Vélez reveló el accidente que sufrió en su casa y alertó a sus fans

últimas noticias

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.

Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Hace 17 minutos
El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Hace 23 minutos
Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

Hace 27 minutos
La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.

Violencia digital: presentaron la Guía Ema para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

Hace 32 minutos
La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo

El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

Hace 38 minutos