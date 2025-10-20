20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Santa Fe: encontraron el cuerpo del adolescente que había caído al río Paraná desde una canoa

Máximo Benjamín Cerda era intensamente buscado desde el jueves, cuando se precipitó a las aguas en la ciudad de San Lorenzo mientras navegaba junto a un grupo de amigos.

Por
El hallazgo fue realizado por Prefectura Naval Argentina.

El hallazgo fue realizado por Prefectura Naval Argentina.

La Prefectura Naval Argentina halló este domingo el cuerpo de Máximo Benjamín Cerda, un joven de 16 años que había caído el jueves al río Paraná desde una canoa en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, mientras navegaba junto a un grupo de amigos.

El brutal asesinato de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, sigue siendo uno de los casos más impactantes.
Te puede interesar:

Este es el crimen más famoso de Los Ángeles y años después sigue teniendo investigaciones

Los restos fueron encontrados hacia las 8:30 a la altura de la calle San Luis, en las inmediaciones del Club Náutico de la ciudad, en un operativo de búsqueda en el que participaron también los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y la Unidad Regional XVII, además de buzos tácticos que se encargaron de retirar del agua los restos del adolescente.

Por el momento, los investigadores tienen confirmado que el fallecido cayó desde una canoa en la zona ribereña comprendida entre las calles Doctor Ghio y Rivadavia. Las autoridades recibieron el aviso alrededor de las 15 horas de ese día, cuando se inició la búsqueda.

Por las malas condiciones climáticas, el operativo tuvo que interrumpirse durante la noche del viernes y se reanudó en las primeras horas del sábado.

Embed

Joven ahogado en el Paraná: la declaración de sus amigos

Los amigos de Máximo, que declararon ante las autoridades, aseguraron que el joven estaba junto a ellos en una canoa de pescadores cuando, intentando volver a la orilla, se paró, perdió el equilibrio y cayó al agua. Rápidamente, lo perdieron de vista.

Sin embargo, otra hipótesis de la investigación es que el grupo de amigos estaba caminando por la costa, intentó subirse sin permiso a una canoa de un pescador y que, al notar lo que ocurría, el dueño de la embarcación empezó a gritarles, por lo que Máximo saltó al agua y se ahogó por no saber nadar.

Noticias relacionadas

En octubre aún restan varios Feriados locales. Conocelos

Será feriado el lunes 27 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo: a qué se debe

Los bienes serán rematados para financiar obras de infraestructura.

Chubut rematará bienes incautados por corrupción y narcotráfico para financiar obras públicas

play

Pablo Laurta llegó a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Las lluvias afectarán algunas localidades de la Patagonia.

Vuelve la inestabilidad: hay alerta por lluvias y ráfagas en Buenos Aires y otras siete provincias

play

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por violencia de género

suspenden un partido de futbol infantil por expresiones antisemitas: hay que matar judios

Suspenden un partido de fútbol infantil por expresiones antisemitas: "Hay que matar judíos"

Rating Cero

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Leé más sobre los nuevos títulos agregados recientemente a Netflix
play

Con solo 5 episodios está conmoviendo a todos en Netflix y alcanzó a ser lo más visto: cuál es la serie del momento

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Joaquín Furriel confirmó su flamante romance internacional.

Joaquín Furriel confirmó su nuevo romance: quién es su flamante pareja internacional

Uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity será eliminado.

Llega la primera eliminación a MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen culinario

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

últimas noticias

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Hace 13 minutos
El dólar oficial viene de una semana al alza.

Pese a la firma del swap con EEUU, el dólar vuelve a subir y se acerca a los $1.500

Hace 13 minutos
Las tasas varían entre operaciones presenciales y electrónicas,

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 18 minutos
El robo al Museo del Louvre tiene conmocionada a Francia.

Robo en el Louvre: apareció un video que muestra cómo se llevaron las joyas de Napoleón

Hace 25 minutos
“¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”, se quejó Gaslypor radio

El inmediato reclamo de Gasly por radio tras el sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Austin

Hace 27 minutos