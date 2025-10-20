Santa Fe: encontraron el cuerpo del adolescente que había caído al río Paraná desde una canoa

Máximo Benjamín Cerda era intensamente buscado desde el jueves, cuando se precipitó a las aguas en la ciudad de San Lorenzo mientras navegaba junto a un grupo de amigos.

La Prefectura Naval Argentina halló este domingo el cuerpo de Máximo Benjamín Cerda , un joven de 16 años que había caído el jueves al río Paraná desde una canoa en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, mientras navegaba junto a un grupo de amigos.

Los restos fueron encontrados hacia las 8:30 a la altura de la calle San Luis, en las inmediaciones del Club Náutico de la ciudad , en un operativo de búsqueda en el que participaron también los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y la Unidad Regional XVII, además de buzos tácticos que se encargaron de retirar del agua los restos del adolescente.

Por el momento, los investigadores tienen confirmado que el fallecido cayó desde una canoa en la zona ribereña comprendida entre las calles Doctor Ghio y Rivadavia . Las autoridades recibieron el aviso alrededor de las 15 horas de ese día, cuando se inició la búsqueda.

Por las malas condiciones climáticas, el operativo tuvo que interrumpirse durante la noche del viernes y se reanudó en las primeras horas del sábado.

Joven ahogado en el Paraná: la declaración de sus amigos

Los amigos de Máximo, que declararon ante las autoridades, aseguraron que el joven estaba junto a ellos en una canoa de pescadores cuando, intentando volver a la orilla, se paró, perdió el equilibrio y cayó al agua. Rápidamente, lo perdieron de vista.

Sin embargo, otra hipótesis de la investigación es que el grupo de amigos estaba caminando por la costa, intentó subirse sin permiso a una canoa de un pescador y que, al notar lo que ocurría, el dueño de la embarcación empezó a gritarles, por lo que Máximo saltó al agua y se ahogó por no saber nadar.