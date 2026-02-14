14 de febrero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, domingo 15 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 15 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Energía propicia para recibir propuestas formales o iniciar conversaciones profesionales importantes.Mayor claridad para definir objetivos y asumir responsabilidades a largo plazo.Posibles llamados, reuniones o mensajes que activan movimientos concretos en el trabajo.Reconocimiento al esfuerzo sostenido y a la constancia de los últimos meses.Necesidad de actuar con madurez, estrategia y compromiso real.
La Luna en Capricornio motiva propuestas laborales a ciertos signos: cuáles son

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Dinámica diferente en la relación de pareja. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Sus pies necesitan el mismo cuidado todo el año.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Su relación mejorará si hay más diálogo. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su relación amorosa puede romperse sin ruido. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Esa capacidad de improvisación es muy valiosa en su trabajo. Evite los deportes de riesgo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. Buen día para demostrar su valía en el trabajo. Vigile las posturas mientras trabaja.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su relación de pareja está a punto de ser casi perfecta. Saca buen provecho de las inversiones. Intente conseguir un buen ambiente laboral. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Mal momento para obtener beneficios. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Momento oportuno para hacer pequeñas inversiones. Haga su trabajo como siempre, no compita. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Relaciones con los seres queridos muy reconfortantes. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Perspectivas laborales esperanzadoras. Se verá aquejado de molestias lumbares.

