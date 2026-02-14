El provocador mensaje de Moria Casán por San Valentín: "No caigas en la trampa" Fiel a su estilo disruptivo, la conductora celebró el Día de los Enamorados con una frase que sorprendió a sus seguidores en redes. + Seguir en







La conductora se apoyó en Oscar Wilde para reivindicar el auto-romance. Redes sociales

La conductora Moria Casán despistó a sus seguidores el Día de San Valentín con un mensaje anti-marketing: "No caigas en la trampa", advirtió en las redes.

La One opinó sobre la celebración del 14 de febrero, Día de los Enamorados, con una reflexión que apuntó al amor propio: "Hoy es mi día, no hay mejor amor que el amor a sí mismo", empezó, y citó al escritor Oscar Wilde.

Agregó: "Enamorate de vos. Es el comienzo de la priorización: besate frente a un espejo, celebrate. Es el comienzo de la no dependencia emocional, te libera. No caigas en la trampa del romanticismo edulcorado de un día cursi y marketinero", disparó la actriz.

Embed Hoy es mi dia ,no hay mejor amor k el amor a si mismo ,#Oscar Wilde,,enamorate de VOS ,es el comienzo de la priorizacion,besate frente a un espejo,celebrate ,es el comienzo de la no dependencia emocional,te libera ,no caigas en la trampa del romanticismo edulcorado de un dia… — Moria Casán (@Moria_Casan) February 14, 2026 Para Casán, la fecha no es excusa para hablar del amor de pareja convencional, sino una oportunidad para renovar el contrato de amor más importante, que es el que se tiene con uno mismo. Con estas palabras, demostró una vez más que su filosofía de vida está un paso más adelante, transformando la fecha comercial en un mensaje de empoderamiento personal.