Impactante video: así fue el brutal asesinato del exfutbolista del ascenso argentino







Un video de una cámara de seguridad se convirtió en una pieza clave de la investigación por la muerte del exfutbolista Lucas Ignacio Pires, ocurrida el viernes pasado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Las imágenes muestran el inicio y parte del violento enfrentamiento que terminó con el exjugador gravemente herido.

En el registro se observa a Pires discutiendo con otra persona fuera de cuadro. Segundos antes del ataque, el exfutbolista toma lo que sería un ladrillo, mientras que el agresor aparece empuñando una presunta botella. Tras un intercambio de golpes, ambos salen del alcance de la cámara.

Momentos después, Pires vuelve a aparecer en escena caminando con dificultad, con el brazo derecho ensangrentado, evidenciando la gravedad de la herida recibida. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió a raíz de un profundo corte que habría comprometido una arteria.

Según la investigación judicial, el principal sospechoso del ataque es uno de los hermanos del exfutbolista, quien continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Lucas Pires tenía 29 años y había tenido un paso por Almirante Brown entre 2015 y 2016. El club expresó su pesar por el fallecimiento y acompañó con condolencias a la familia y a los seres queridos del exjugador.

Conmoción en el fútbol: asesinaron a Lucas Pires, exjugador de Almirante Brown



Lucas Ignacio Pires, exfutbolista del Club Almirante Brown, de 29 años, fue asesinado el pasado viernes en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza, en un hecho que… pic.twitter.com/qSy2QjjFEw — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) February 9, 2026