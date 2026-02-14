14 de febrero de 2026 Inicio
Conmoción en La Plata: hallaron muerta a una joven de 18 años en una zanja

El cuerpo fue encontrado durante las primeras horas del sábado, después de que los vecinos de la zona llamaran al 911. Estaba desaparecida desde el viernes.

Macabro hallazgo en La Plata luego de que encontraran el cuerpo sin vida de una joven de 18 años en una zanja ubicada en la intersección de las calles 3 y 96, en Villa Elvira. El hecho fue descubierto este sábado por la mañana y es investigado por la Justicia, que por el momento no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte.

El cuerpo debió ser rescatado con ayuda de Prefectura debido a lo inaccesible del lugar donde se encontraba, a orillas del Paraná.
Muerte y misterio en Misiones: hallaron un cuerpo atado en el río Paraná

El hecho se produjo en las primeras horas del día, cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia del cuerpo y dieron aviso al 911. De inmediato acudieron efectivos de la comisaría Octava, personal del Comando de Patrullas y agentes de la Policía Científica, quienes preservaron la escena y comenzaron a realizar las pericias correspondientes.

Con el correr de las horas, las autoridades lograron identificar a la víctima, una joven de 18 años que era intensamente buscada por su familia desde la noche del viernes, cuando no regresó a su casa tras salir de la facultad.

Según informaron fuentes policiales, la joven había descendido de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la zona de 7 y 96, y se dirigía hacia su domicilio, ubicado en 1 y 96, cuando se perdió todo contacto con ella. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado a pocas cuadras del lugar.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI 8 de La Plata, a la par del trabajo de la Policía Científica en el lugar Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, una de las principales hipótesis que se analiza es que la joven pudo haber sido atropellada por un conductor que se dio a la fuga, ya que el cuerpo presentaría golpes compatibles con esa posibilidad.

