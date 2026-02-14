14 de febrero de 2026 Inicio
Tragedia en Ruta 2: un joven murió al chocar de frente contra una camioneta

De acuerdo con la reconstrucción primaria, el conductor habría perdido el control del auto antes de estrellarse con el otro vehículo. Los otros dos ocupantes debieron ser hospitalizados por heridas de distinta consideración.

Por
El conductor de la EcoSport murió producto del impacto.

El inicio del fin de semana largo estuvo marcado por un trágico accidente en la Ruta 2. Un joven de 20 años murió este sábado tras protagonizar un violento choque frontal con otra camioneta, a la altura de Castelli.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 191, mano a Mar del Plata, cuando la víctima conducía una Ford EcoSport y, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo, cruzó de carril e impactó de frente contra una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario.

En la Hilux viajaban dos personas, quienes sufrieron heridas de distinta consideración. Tras el impacto, personal de emergencias asistió a los tres involucrados y los trasladó en ambulancias al Hospital Dr. Ramón Carrillo. Allí, los médicos confirmaron el fallecimiento de Traverso, mientras que los ocupantes del otro rodado permanecieron internados fuera de peligro, aunque presentaban heridas de distinta consideración

El choque generó importantes demoras y la reducción de la calzada durante varias horas, en una jornada de alto tránsito considerando el comienzo del fin de semana largo de Carnaval. En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Castelli, personal de emergencias médicas y agentes de Aubasa.

En cuanto a la investigación, la causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la fiscalía descentralizada de Castelli, a cargo del fiscal Bruno Hermosa, quien dispuso las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del fatal accidente.

