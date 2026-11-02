Un policía trabajaba de delivery y fue asaltado por dos delincuentes: se defendió a los tiros Los ladrones sorprendieron al efectivo cuando estaba haciendo un reparto. Los asaltantes resultaron gravemente heridos. La causa quedó a cargo de la Justicia de San Martín, que, en principio, consideró que el hombre actuó en legítima defensa. Por Agregar C5N en









Por los disparos, un auto de un vecino recibió dos impatos de bala en la luneta.

Un sargento de la Policía bonaerense, que trabajaba como repartidor, fue asaltado por dos delincuentes y se defendió a los tiros en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Ambos ladrones están internados en grave estado.

El hecho ocurrió este domingo poco antes de las 20, cuando el policía estaba fuera de servicio, pero sus días de franco los usaba para hacer delibery y en uno de esos repartos, fue abordado por los dos ladrones, que le sacaron la mochila con los pedidos, el casco y la moto.

Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de un vecino del barrio. En el mismo, se puede ver cuando el efectivo no se resiste, pero luego, cuando logró ponerse a resguardo, sacó su arma reglamentaria y disparó hasta 12 veces contra los agresores. Al mismo tiempo, también se escuchan gritos de “no me hagas nada” durante unos segundos de forcejeo alrededor de la moto y, luego, las detonaciones.

El efectivo resultó ileso y los dos sospechosos terminaron heridos y cayeron en el suelo. Poco después, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Trauma de Malvinas Argentinas, donde quedaron internados bajo custodia policial. La causa quedó a cargo de la Justicia de San Martín que, en principio, consideró que el efectivo actuó en legítima defensa.

Quiénes son los delincuentes que terminaron gravemente heridos De acuerdo a la investigación, uno de los delincuentes heridos fue identificado como Brandon Joaquín F., de 28 años, quien recibió disparos en el abdomen y en un glúteo. Por su parte, el otro involucrado, un adolescente de 16 años, sufrió heridas en la mano derecha, la zona intercostal y un glúteo.