Un policía trabajaba de delivery y fue asaltado por dos delincuentes: se defendió a los tiros

Un sargento de la Policía bonaerense, que trabajaba como repartidor, fue asaltado por dos delincuentes y se defendió a los tiros en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Ambos ladrones están internados en grave estado.
El hecho ocurrió este domingo poco antes de las 20, cuando el policía estaba fuera de servicio, pero sus días de franco los usaba para hacer delibery y en uno de esos repartos, fue abordado por los dos ladrones, que le sacaron la mochila con los pedidos, el casco y la moto.
Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de un vecino del barrio. En el mismo, se puede ver cuando el efectivo no se resiste, pero luego, cuando logró ponerse a resguardo, sacó su arma reglamentaria y disparó hasta 12 veces contra los agresores. Al mismo tiempo, también se escuchan gritos de “no me hagas nada” durante unos segundos de forcejeo alrededor de la moto y, luego, las detonaciones.
El efectivo resultó ileso y los dos sospechosos terminaron heridos y cayeron en el suelo. Poco después, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Trauma de Malvinas Argentinas, donde quedaron internados bajo custodia policial. La causa quedó a cargo de la Justicia de San Martín que, en principio, consideró que el efectivo actuó en legítima defensa.
Quiénes son los delincuentes que terminaron gravemente heridos
De acuerdo a la investigación, uno de los delincuentes heridos fue identificado como Brandon Joaquín F., de 28 años, quien recibió disparos en el abdomen y en un glúteo. Por su parte, el otro involucrado, un adolescente de 16 años, sufrió heridas en la mano derecha, la zona intercostal y un glúteo.
Uno de los vecinos dueño de uno de los autos que recibió dos impactos de bala, Rodolfo, contó que el policía “era vecino, le querían robar la moto y él estaba tirado y después se levantó, sacó el arma y empezó a los tiros”.
“La moto estaba tirada, se ve que le quisieron robar, se cayó o lo tiraron, sacó el arma y empezó a los tiros. Esto fue cerca de las 23”, reconoció en diálogo con C5N y detalló que “el barrio está bastante jodido”: “Hace un mes le robaron el auto a otro vecino, está todo filmado. En los dos casos venían caminando”.
En cuando a los daños de su vehículo señaló que le rompieron la luneta del mismo. “Tengo dos impactos de balas. No sabía que había tirado 12 veces, pero sí sé que fueron muchas”.