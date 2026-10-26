Persecución y disparos al borde de la tragedia: dos policías fueron desafectados tras herir a dos jóvenes Las víctimas viajaban en un Volkswagen Gol junto a otras cuatro personas oriundas de Pergamino cuando evitaron un control policial, escaparon y los efectivos les dispararon. Una de ellas está en estado crítico, explicó su familia. Por Agregar C5N en









La Justicia secuestró las armasa de los Policías para realizar los peritajes correspondientes.

Dos mujeres fueron heridas de bala durante una persecución luego de que el vehículo en el que viajaban las víctimas junto a otras cuatro personas intentara evitar un control policial. Por el caso, dos agentes de seguridad fueron separados de la Fuerza.

El hecho comenzó el domingo a las 5.30 de la madrugada en la zona de avenida Merlassino y Roque Sáenz Peña de la localidad bonaerense de Arrecifes cuando seis jóvenes de Pergamino entre 19 y 23 años, tres hombres y tres mujeres, circulaban a bordo de un Volkswagen Gol de color blanco huyeron de un intento control policial.

Como el automóvil no se detuvo y tuvo una huida con maniobras sinuosas y la circulación en sentido contrario al tránsito, se desató un despliegue de un operativo de persecución en el que participaron de manera conjunta miembros de la Policía Comunal, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Durante este hecho, efectivos policiales efectuaron disparos en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Por el hecho, dos jóvenes fueron heridas de bala y una de ellas está en estado crítico. Por el hecho, dos jóvenes fueron heridas de bala y una de ellas está en estado crítico. “Celeste está muy delicada. Tuvo dos impactos de bala. Los dos han entrado por el riñón, se lo han destrozado, se lo tuvieron que sacar. Siguió por intestino delgado, por el duodeno, salió por el estómago. También le rompieron parte de lo que es la arteria cava, que es la que alimenta su corazón”, detalló la mamá de la joven, Elsa, y agregó: “Estamos en manos de Dios”.

Persecución y tragedia en Arrecifes: el duro relato de la familia de una de las chicas heridas La familia de Celeste, una de las chicas que recibió el impacto de bala y está en estado crítico, cuestionó el accionar de la Policía. “Fue una locura. Mi hija estaba en el lugar equivocado con su amiga que también salió herida. Lamentablemente todo terminó en una locura que no tendría que haber sucedido. La policía actuó muy mal, había otras maneras de hacerlo. Fue terrible, fue una cacería. No tendrían que haber actuado así. Lo único que sé es que nos arruinaron la vida y a mi hija más”, señaló Elsa en diálogo con La Mañana por C5N.

En medio de la investigación, la Justicia ordenó el secuestro inmediato de las armas reglamentarias provistas a los policías que intervinieron en la persecución y serán sometidos a peritajes científicos con el propósito de verificar si fueron accionados durante el suceso y si coinciden con los plomos alojados en la estructura del coche o con las lesiones de las damnificadas. Por su parte, Centro de Monitoreo Municipal de Arrecifes recopiló y entregó a las autoridades judiciales las grabaciones obtenidas por los dispositivos de videovigilancia urbana distribuidos en el trayecto. Los agentes involucrados quedaron demorados en la sede de la comisaría local, en primera instancia y luego se determinó que quedaran separados de la Fuerza, pero no quedaron detenidos. “Quiero volver a ver mi hija sonreír, como ella sonreía. Quiero verla bailar, disfrutar, quiero que vuelva a ser la Celes que era y que va a seguir siendo. Agradezco a todos y les pido que sigan con las oraciones porque es lo único que nos sostiene”, indicó y agregó: “Estamos esperando un nuevo parte médico y a ver que la despierten del coma farmacológico y que ella pueda responder bien”. Por último, consultada si sabía por qué el conductor no frenó ante el pedido de la Policía aseguró no saber el motivo, pero sí reconoció “que todos lo decía que parar y creo que los chicos accionaron el freno de mano”.