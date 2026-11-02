2 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Pity Álvarez se descompensó antes de declarar por primera vez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El músico llegó en una ambulancia desde una clínica de salud mental ubicada en Castelar. Su defensa pidió que se suspenda el debate mientras la Justicia resuelve tres planteos contra el proceso.

Por
Pity Álvarez está siendo juzgado por homicidio de Cristian Maximiliano Díaz

Pity Álvarez está siendo juzgado por homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, vecino de Villa Lugano al que asesinó en 2018.

Minutos antes de su declaración por primera vez en el juicio por la muerte de Cristian Díaz, Cristian “Pity” Álvarez se descompensó y durante varios minutos tuvo que ser atendido y trasladado a una sala para que finalmente declare vía zoom.

Pity Álvarez hablará desde las 11:30.
Te puede interesar:

A pesar que se descompensó, Pity Álvarez declarará por primera vez en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

Este lunes se esperaba que el artista esté de manera presencial en el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de las 11 de la mañana, el exlíder de Intoxicados llegó mediante una ambulancia, pero cuando estaba a punto de declarar se comenzó a sentir mal.

“Está medio mal, veremos si quiere declarar. Tiene abstinencia”, había explicado Sebastián Queijeiro, defensor del músico en diálogo con TN: el músico comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por personal médico en el patio interno del edificio. Posteriormente, fue asistido por personal médico en el patio interno del tribunal y ahora su testimonial sería por videollamada.

Durante esta misma audiencia iba a declarar, después del músico, el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido también como el Cura Rockero, con quien el artista tiene un vínculo cercano desde hace años y es quien lo acompaña en todo momento. Sin embargo, ante este contratiempo, comenzarán estos testigos primero y posteriormente, finalmente, lo hará el también exlíder y vocalista de Viejas Locas. "Tiene ganas de declarar", señaló Javier Baños, otro de los abogados.

Juicio contra Pity Álvarez: quiénes restan declarar

Desde hace varias jornadas Pity Álvarez presencia las audiencias desde la clínica psiquiátrica luego del dictamen judicial, pero para su declaración se otorgó el permiso especial de traslado, con el objetivo de poder llevar a cabo la testimonial de la mejor manera posible.

A la espera de saber cuándo comienzan los alegatos, la defensa de Álvarez, a cargo de los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, informó que evalúa ofrecer dos nuevos testigos, lo que retrasaría una jornada más dicha etapa. Una vez que terminen con estos testimonios, se dictaminará cuándo serán las jornadas del cierre de estos alegatos y el veredicto final.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Pity Álvarez, durante el proceso judicial en su contra.

Juicio a Pity Álvarez: declaran tres especialistas y el cura rockero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el último domingo.

Cuándo empezará la fase intensa del Super Niño y qué zonas de Argentina serán las más afectadas

Cambia el movimiento de la Ciudad de Buenos Aires ante la visita del papa León XIV.

Guía completa de cortes por la visita de León XIV: dónde están los perímetros y cuáles son los accesos cerrados en CABA

semana clave en el caso de nanci godoy: cuando se daran a conocer resultados de pericias importantes

Semana clave en el caso de Nanci Godoy: cuándo se darán a conocer resultados de pericias importantes

WalterArmand fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por FelicitasAlvite.

Empezó el juicio contra "La Toretto": se quebró y le pidió perdón a la familia de la víctima

play

Un policía trabajaba de delivery y fue asaltado por dos delincuentes: se defendió a los tiros

Rating Cero

La exparticipante Gran Hermano habló sobre su expareja.

Coty Romero confesó si volvería con Nacho Castañares por dinero

El comentario llegó durante la apertura de La noche de Mirtha.

Juana Viale se metió en el escándalo de Andy Kustetzoff en PH: Podemos Hablar y Yanina Latorre la liquidó

El campeón de la temporada 2007 de Gran Hermano lucha por reconstruir su economia.

Ganó Gran Hermano, se le prendió fuego la casa y ahora es chofer de auto de aplicación

Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotos de su casamiento: “Aguante el amor”.

Se filtró la tajante decisión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en pleno casamiento que generó polémica

Michael Mann es uno de los cineastas, guionistas y productores más influyentes del cine contemporáneo.

Conmoción en Hollywood: un nominado al Oscar fue hospitalizado tras dispararse por accidente

Los regalos que se están preparando para el centenario de la diva.

Revelaron el lujoso regalo que preparan para los 100 años de Mirtha Legrand

últimas noticias

La exparticipante Gran Hermano habló sobre su expareja.

Coty Romero confesó si volvería con Nacho Castañares por dinero

Hace 7 minutos
El comentario llegó durante la apertura de La noche de Mirtha.

Juana Viale se metió en el escándalo de Andy Kustetzoff en PH: Podemos Hablar y Yanina Latorre la liquidó

Hace 23 minutos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el último domingo.

Cuándo empezará la fase intensa del Super Niño y qué zonas de Argentina serán las más afectadas

Hace 31 minutos
Se acerca la fecha de lanzamiento del gran juego.

Las misiones bloqueadas que generan desconcierto a dias del lanzamiento del GTA 6

Hace 41 minutos
El riesgo país se mantiene en movimiento.

El riesgo país perfora los 780 puntos y suben las acciones argentinas antes de las elecciones en Estados Unidos

Hace 48 minutos