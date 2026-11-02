Pity Álvarez se descompensó antes de declarar por primera vez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz El músico llegó en una ambulancia desde una clínica de salud mental ubicada en Castelar. Su defensa pidió que se suspenda el debate mientras la Justicia resuelve tres planteos contra el proceso. Por Agregar C5N en









Pity Álvarez está siendo juzgado por homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, vecino de Villa Lugano al que asesinó en 2018.

Minutos antes de su declaración por primera vez en el juicio por la muerte de Cristian Díaz, Cristian “Pity” Álvarez se descompensó y durante varios minutos tuvo que ser atendido y trasladado a una sala para que finalmente declare vía zoom.

Este lunes se esperaba que el artista esté de manera presencial en el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de las 11 de la mañana, el exlíder de Intoxicados llegó mediante una ambulancia, pero cuando estaba a punto de declarar se comenzó a sentir mal.

“Está medio mal, veremos si quiere declarar. Tiene abstinencia”, había explicado Sebastián Queijeiro, defensor del músico en diálogo con TN: el músico comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por personal médico en el patio interno del edificio. Posteriormente, fue asistido por personal médico en el patio interno del tribunal y ahora su testimonial sería por videollamada.

Durante esta misma audiencia iba a declarar, después del músico, el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido también como el Cura Rockero, con quien el artista tiene un vínculo cercano desde hace años y es quien lo acompaña en todo momento. Sin embargo, ante este contratiempo, comenzarán estos testigos primero y posteriormente, finalmente, lo hará el también exlíder y vocalista de Viejas Locas. "Tiene ganas de declarar", señaló Javier Baños, otro de los abogados.

Captura de pantalla Juicio contra Pity Álvarez: quiénes restan declarar Desde hace varias jornadas Pity Álvarez presencia las audiencias desde la clínica psiquiátrica luego del dictamen judicial, pero para su declaración se otorgó el permiso especial de traslado, con el objetivo de poder llevar a cabo la testimonial de la mejor manera posible.

A la espera de saber cuándo comienzan los alegatos, la defensa de Álvarez, a cargo de los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, informó que evalúa ofrecer dos nuevos testigos, lo que retrasaría una jornada más dicha etapa. Una vez que terminen con estos testimonios, se dictaminará cuándo serán las jornadas del cierre de estos alegatos y el veredicto final.