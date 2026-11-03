3 de noviembre de 2026 Inicio
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Donald Trump pidió que sus seguidores voten en las elecciones en Estados Unidos: "Ganamos por paliza"

El presidente del país norteamericano llamó a que sus simpatizantes participen de los comicios legislativos de medio término. "Solo les pido a todos que imaginen que estoy en la boleta electoral", expresó.

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Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a que sus seguidores asistan a votar en las elecciones de medio término que se desarrollaban este martes en el país norteamericano. También remarcó que si los simpatizantes republicanos concurren a las urnas, su espacio se impondrá "por paliza".

Casi 60 millones de estadounidenses emitieron ya su voto anticipado.
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En diálogo con Fox News, Trump instó a que sus partidarios participen de los comicios y se mostró optimista por los resultados. "Solo les pido a todos que imaginen que estoy en la boleta electoral. Tenemos que mantener a Estados Unidos grande. Si nuestra gente vota, ganamos por paliza", expresó.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

En los comicios se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados, junto con votaciones para legislaturas estatales, autoridades locales y distintas iniciativas sometidas a consulta popular. Los nuevos representantes y senadores asumirán sus funciones en enero de 2027.

El Partido Demócrata busca recuperar espacio frente a los republicanos, que actualmente controlan ambas cámaras del Congreso. Una victoria opositora en una o las dos cámaras podría limitar la agenda de Trump, bloquear proyectos y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su Gobierno. Desde Casa Rosada, por el fuerte vínculo con el mandatario norteamericano, se mira con atención a lo que ocurra en estas elecciones.

Donald Trump avisó que cortará una ayuda de u$s4 billones a Israel a fin de año

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno dejará de enviar a Israel unos u$s4.000 millones anuales en asistencia militar y económica, y que la medida regirá desde que termine 2026. Lo hizo durante una entrevista con la cadena Fox News, en la mañana de las elecciones de medio término, y aseguró que la decisión fue pactada con el primer ministro israelí.

“Ya acordamos que a fin de año dejamos de pagarle a Israel”, sostuvo el mandatario. Según explicó, el entendimiento con Netanyahu se selló “hace meses” y no se trata de una decisión unilateral de Washington. “Se transformaron en un país muy exitoso. No lo necesitan”, añadió.

En diálogo con Fox & Friends, Trump relativizó el alcance del recorte y buscó despegarlo de un abandono del aliado. Aclaró que Estados Unidos va a “ayudar” a Israel si lo requiere, al que definió como un “gran aliado”, y planteó que el país de Medio Oriente puede comprar el armamento que quiera. “Lo que les damos, u$s4.000 millones en cosas y dinero, no lo necesitan”, resumió. También contó que el planteo partió del propio Netanyahu, con quien lo habla desde hace un par de años.

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