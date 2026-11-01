1 de noviembre de 2026 Inicio
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Misterio en Santa Fe: encontraron muerto a un empresario junto a su esposa dentro de su casa

Se trata de Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, y Nora Beatriz Nadalutti, de 70, quienes fueron hallados durante la madrugada junto a una escopeta. La Justicia investiga las circunstancias del hecho mientras espera los resultados de las pericias.

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Marcelo Ricardo Cantoni y Nora Beatriz Nadalutti tenían heridas de arma de fuego.

Marcelo Ricardo Cantoni y Nora Beatriz Nadalutti tenían heridas de arma de fuego.

Un empresario y su esposa fueron encontraron muertos dentro de su casa durante la madrugada de este domingo en la localidad santafesina Esperanza, en el departamento Las Colonias, en Santa Fe.

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El hecho se descubrió cerca de las 3.40, cuando la Policía llegó al lugar y encontraron los cuerpos del matrimonio identificados como Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, y Nora Beatriz Nadalutti, de 70, con heridas de un arma de fuego. Además, junto a ellos se encontró una escopeta.

La causa quedó a cargo del fiscal Benítez, de la Unidad Fiscal de Las Colonias, quien dispuso que la División Científica Forense realizara las pericias en la casa de la pareja y a ambos para lograr establecer cómo se produjeron los disparos, en qué secuencia ocurrieron los hechos y cuáles fueron las circunstancias que rodearon las muertes.

Entre las primeras hipótesis que se especula sobre la muerte de la pareja figura la posibilidad de que se haya tratado de una situación previamente acordada entre ambos. Sin embargo, por ahora no hay una conclusión definitiva. Dicha teoría se centra en que la mujer padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dato que fue incorporado a las actuaciones.

Quién era el empresario y su esposa, encontrados muertos en su casa en Santa Fe

Marcelo Ricardo Cantoni de 73 años era propietario de Cantoni Montajes, una empresa con actividad y presencia comercial en la Argentina y otros países. Mientras que su esposa, Nora Beatriz Nadalutti, también acompañaba activamente la actividad familiar.

Según figura en la propia página, la empresa familiar se centra en ser líderes en montaje de tanques industriales bajo normas API 650.

La mujer atravesaba una enfermedad neurodegenerativa conocida como Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una patología que afecta progresivamente las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios.

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