3 de noviembre de 2026 Inicio
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El Papa León XIV en Argentina: Javier Milei será protagonista en la recepción y en la despedida

El Pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre, con misas multitudinarias y encuentros con autoridades, trabajadores y jóvenes. El Presidente tendrá un papel clave en la recepción, la misa en Palermo y la despedida en Ezeiza.

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El Papa León XIV a la izquierda. A la derecha

El Papa León XIV a la izquierda. A la derecha, Javier Milei.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda intensa que incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En su estadía en el país, el presidente Javier Milei tendrá un rol central ya que recibirá al Pontífice en el Aeroparque, participará de la misa en el Monumento a los Españoles y encabezará la ceremonia de despedida en Ezeiza.

El diputado español y titular de VOX, Santiago Abascal, y el presidente Javier Milei.
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La visita apostólica contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, trabajadores, comunidades religiosas y jóvenes. Karina Milei y Diego Santilli liderarán las comitivas nacionales en Córdoba y Luján, respectivamente. La Casa Rosada, a través de la Dirección General de Ceremonial, está enviando invitaciones a los gobernadores de todas las provincias, a legisladores nacionales de distintos bloques, a miembros del Poder Judicial y al cuerpo diplomático acreditado en el país.

Máximo Ariel Jurcinovic, sacerdote argentino y director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), ya había confirmado a C5N que el Papa León XIV tendría un encuentro protocolar con Javier Milei como segunda actividad oficial de su visita. A su vez, el canciller Pablo Quirno confirmó que la agenda oficial de León XIV incluirá la recepción en Aeroparque y un encuentro en Casa Rosada, además de la misa en el Monumento a los Españoles: “El Presidente estará en la misa del Monumento a los Españoles”.

La agenda definitiva del Papa en Argentina

Domingo 8 de noviembre

El papa León XIV aterrizará en Aeroparque a las 16:30, donde lo recibirá el presidente Javier Milei. Luego, a las 16:50, rendirá homenaje en el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín. A las 17:20 está prevista la ceremonia oficial de bienvenida en Casa Rosada.

Más tarde, a las 18:30, se reunirá con autoridades, referentes sociales y diplomáticos en el Palacio Libertad, acompañado por el Gabinete nacional. El encuentro cerrará con mensajes de Milei y del Pontífice, transmitidos por cadena nacional desde las 19:00.

Lunes 9 de noviembre

La jornada comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30, León XIV celebrará la misa en el Monumento a los Españoles, con la presencia del Presidente en un acto que será televisado en cadena nacional.

Por la tarde, a las 16:10, el Sumo Pontífice se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina y a las 17:20 mantendrá un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. Más tarde, a las 18:45, encabezará las vísperas en la Catedral Metropolitana y cerrará el día con una cena privada junto a obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba a las 7:10 y llegará a las 9:00 al aeropuerto local. Tras un recorrido en papamóvil, celebrará la misa a las 10:00, acompañado por la comitiva nacional encabezada por Karina Milei. Por la tarde, a las 15:15, se encontrará con religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16:55 regresará a Buenos Aires, con arribo previsto a las 18:10. Desde las 19:45 saludará a los fieles en un recorrido por avenida del Libertador y, a las 20:15, liderará la vigilia juvenil “¡Ánimo, levántate!”, con música, oración y un mensaje especial.

Miércoles 11 de noviembre

La última jornada comenzará a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 9:20 se trasladará a Luján, donde recorrerá en papamóvil la explanada de la Basílica y celebrará la misa a las 10:00. La comitiva nacional estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Finalmente, el cierre del paso del Pontífice por la Argentina será a las 13:30 con la ceremonia de despedida en Ezeiza, donde Javier Milei lo despedirá antes de su partida hacia Lima, prevista para las 14:00.

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