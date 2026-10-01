San Isidro: el programa de consumo gastronómico ya registró 1.000 participaciones de comercios

Se trata de una iniciativa que había comenzado con una medida de coyuntura para sostener a los comercios de cercanía y que se afirmó como una política clave en el distrito.

El programa Sabores de San Isidro superó las 1.000 participaciones de locales gastronómicos desde su lanzamiento en 2024 , tras incorporar más de 250 comercios en lo que va de 2026. Se trata de una iniciativa que había comenzado como una medida de coyuntura para sostener al comercio de cercanía y ahora se afirmó como una política clave para el sector en el distrito.

La cifra tiene relevancia en las historias de los dueños de diferentes comercios. Eduardo, referente de la heladería Blancanieves en Martínez, destacó la ayuda del municipio para sostener una trayectoria familiar. "Valoro mucho este proyecto comunal. Aunque llevamos décadas en el barrio, este tipo de acciones son el verdadero impulso para traccionar ventas en un escenario complejo para todo el sector. Ya sumé mi local anteriormente y me voy a seguir acoplando a cada fecha", expresó.

En tal sentido, a pocas calles de distancia, Paloma lidera Nuna & Co., una marca consolidada en otras zonas pero nueva en el partido: "Significó un cambio radical. Éramos desconocidos en la zona y la difusión del programa nos dio la visibilidad que necesitábamos para despegar. En la jornada de la medialuna, las promociones atrajeron a una multitud de vecinos. El trámite para sumarse fue muy simple y hoy muchos de los que vinieron por primera vez ya son clientes frecuentes. Estamos felices de formar parte".

Hacia la zona oeste, el movimiento se traslada a Villa Adelina y a las convocatorias familiares de El Retorno. Claudio, referente del bodegón, resaltó el valor de la propuesta para ampliar el público. "Esta iniciativa nos conecta con vecinos que antes pasaban por la puerta sin ingresar. Genera un flujo de clientes indispensable para la economía actual. Es algo que apoyo, valoro y deseo que tenga continuidad en el tiempo", afirmó.

Concebido desde la Dirección General de Producción, el programa ya acumula 23 jornadas temáticas enfocadas en rubros variados como hamburgueserías, cafeterías, heladerías, minutas de locro, fábricas de pastas y parrillas. A través de descuentos y promociones puntuales, la dinámica incentiva a la comunidad a recorrer los ejes comerciales tradicionales, con una convivencia entre marcas históricas y nuevas propuestas emergentes.

"Sabores nació a partir del diálogo directo con los comerciantes, con la premisa de aportar una solución práctica desde el gobierno local: darles visibilidad, revitalizar los centros comerciales y estimular el consumo interno. Detrás de cada mostrador hay inversión, empleo directo y familias que apuestan a diario por San Isidro. Como gestión, nuestro rol es respaldar a quienes producen mediante herramientas reales de crecimiento", remarcó Pablo Parola, director general del área.

El despliegue forma parte de una estrategia integral de la comuna que contempla además incentivos al sector PyME, programas de capacitación laboral y promoción del empleo. Luego del fuerte impacto registrado en la última edición dedicada a las medialunas, desde la municipalidad confirmaron que en los próximos meses la grilla continuará ampliándose con nuevos rubros e itinerarios gastronómicos.

San Isidro: el 77,6% de las comunicaciones de seguridad ya ingresa por canales municipales

El 77,6% de las comunicaciones vinculadas a la seguridad en San Isidro ya ingresa a través de canales municipales. El dato refleja el crecimiento de una red de prevención que combina la participación de los vecinos con el monitoreo de cámaras y el patrullaje en las calles.

Uno de los principales canales es Ojos en Alerta, el programa al que ya están adheridos más de 25.000 vecinos del distrito y que permite comunicar desde la calle una situación que genera preocupación directamente al sistema de seguridad municipal.

El funcionamiento es sencillo. Un vecino observa algo que le resulta extraño y, sin necesidad de determinar exactamente qué está ocurriendo, puede enviar un WhatsApp. Puede escribir un mensaje, mandar un audio, compartir una foto, grabar un video o directamente enviar su ubicación.

En pocos segundos, esa información ingresa al sistema y puede ser utilizada por el Centro de Operaciones Municipal (COM), el monitoreo y los equipos de patrullaje para evaluar la situación y dar una respuesta. Según el Municipio, las alertas permiten movilizar a los Oficiales en menos de cinco minutos.

La herramienta suma así un nuevo punto de información al sistema de prevención. A la información que llega desde las cámaras y al monitoreo permanente se incorpora también lo que los vecinos observan en tiempo real desde distintos puntos del distrito.