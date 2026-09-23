23 de septiembre de 2026 Inicio
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San Isidro: un vecino recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro automotor

Se trata de un hombre que dejó de pagar las cuotas por los incrementos mensuales y que rechazó un reintegro menor, por lo que se presentó en Defensa del Consumidor y el monto devuelto cuadriplicó la propuesta inicial.

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Un vecino de San Isidro recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro.
Un vecino de San Isidro recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro.

Un vecino de la localidad bonaerense de San Isidro recuperó más de $27 millones después de la intervención de la oficina municipal, después de que rechazara una oferta inicial de $7,4 millones por la liquidación de un plan de ahorro automotor. El monto cuadruplicó la propuesta original de la empresa y evitó un conflicto judicial.

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El caso comenzó cuando un hombre identificado como M. A. acudió al organismo local y advirtió que la liquidación ofrecida por la compañía es insuficiente. El consumidor había pagado 58 cuotas para adquirir un vehículo en una concesionaria de Boulogne, pero suspendió los pagos por los constantes incrementos mensuales.

En tal sentido, la empresa le notificó un reintegro de $7.482.676 al momento del cierre administrativo, una cifra que el usuario rechazó al notar que las bajas aplicadas representaban cerca del 75% del capital total que había aportado.

En tanto, la oficina de Defensa del Consumidor citó a las partes a dos audiencias virtuales por la falta de un acuerdo para agilizar el diferendo. Durante estas reuniones, la representación legal de la compañía presentó una nueva propuesta para cerrar el conflicto sin reconocer incumplimientos ni responsabilidades previas.

Un vecino de San Isidro recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro.

Un vecino de San Isidro recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro.

El proceso concluyó con la firma de un acuerdo conciliatorio por el cual la compañía abonará los $27.674.050 en concepto de haber neto definitivo. Como parte del acuerdo, el reclamante realizó cedió la titularidad del plan a favor de la empresa, renunció a cualquier acción judicial posterior sobre el tema e incorporó una cláusula de confidencialidad sobre los términos del documento.

Por su parte, el director de Defensa del Consumidor de San Isidro, Guillermo Tear, destacó: "Nuestra prioridad es ofrecer una vía de diálogo técnico y jurídico que acerque a las partes, garantizando que tanto los ciudadanos como las empresas encuentren un canal ágil para resolver diferencias de forma colaborativa y sin la necesidad de costos o tiempos de un proceso judicial".

También remarcó que las herramientas de resolución virtual implementadas por el municipio facilitan que estos procesos de conciliación se desarrollen de manera cómoda y eficiente para los participantes.

Cómo realizar un reclamo en San Isidro

Los vecinos que necesiten asesoramiento gratuito o deseen iniciar una denuncia formal ante la Dirección de Defensa de los Consumidores y Usuarios pueden hacerlo a través de los canales oficiales habilitados:

Trámite online: sanisidro.gob.ar/defensa-del-consumidor/presentacion-de-denuncias

Sede Central: En 25 de Mayo 520, San Isidro. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00. Teléfonos: 4575-4006 / 4007 / 4008. Correo: [email protected]

Sede Boulogne: En Av. Avelino Rolón 2336, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Teléfono: 4513-7802. Correo: [email protected]

Para dar curso al expediente, el municipio solicita presentar los datos personales del denunciante, la información comercial de la empresa demandada (nombre o razón social, domicilio) y toda la documentación que respalde el caso, como facturas, contratos del plan de ahorro, recibos de pago o resúmenes de cuenta

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