Peregrinación a Luján 2026: cómo funcionará el transporte público el sábado 3 de octubre

Trenes Argentino anunció un cronograma especial en el servicio del Tren Sarmiento durante el fin de semana teniendo en cuenta la masiva concurrencia prevista para la 52° Peregrinación Juvenil a Luján.
Trenes Argentinos anunció habrá formaciones adicionales entre Moreno y Luján para el fin de semana. Además, se agregará un viaje eléctrico excepcional rumbo a la Capital Federal para asistir la vuelta de los caminantes.
Trenes Argentino anunció un cronograma especial en el servicio del Tren Sarmiento durante el fin de semana teniendo en cuenta la masiva concurrencia prevista para la 52° Peregrinación Juvenil a Luján.
Teniendo en cuenta la cantidad de personas que se trasladarán a lo largo del sábado 3 y domingo 4 de octubre se pondrán a disposición una serie de servicios tanto de ida como de vuelta entre Moreno-Mercedes, con foco en el enlace hacia la basílica, sumado a un viaje eléctrico excepcional rumbo a la Capital Federal para asistir la vuelta de los caminantes.
Durante la jornada del sábado, se incorporarán 16 frecuencias complementarias con partida en Moreno rumbo a Luján, en tanto en sentido inverso se despacharán 14 trenes para atender el flujo de convocantes a dicha caminata. Mientras que, para el domingo, cuando se espera el mayor movimiento por la desconcentración, el operativo dispondrá de 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.
El trayecto de aproximadamente 60 kilómetros unirá Liniers con el Santuario de Luján, atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.
Para el sábado 3 de octubre, día de la largada, se esperan chubascos o lluvias fuertes durante la jornada, con una temperatura máxima de 15°C y mínima de 12°C. El cielo estará mayormente cubierto y las condiciones de humedad acompañarán todo el recorrido inicial, por lo que contar con protección adecuada desde el primer momento será indispensable.
El domingo 4, con la llegada a Luján como destino, el tiempo tiende a estabilizarse de manera parcial. El amanecer será fresco con temperaturas cercanas a los 12°C, pero la máxima repuntará hasta los 21°C por la tarde, con nubosidad en disminución y vientos leves del sudeste. Las horas previas a la misa central, sin embargo, pueden ser frías, especialmente para quienes lleguen de madrugada.