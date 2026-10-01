1 de octubre de 2026 Inicio
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Peregrinación a Luján 2026: cómo funcionará el transporte público el sábado 3 de octubre

Trenes Argentinos anunció habrá formaciones adicionales entre Moreno y Luján para el fin de semana. Además, se agregará un viaje eléctrico excepcional rumbo a la Capital Federal para asistir la vuelta de los caminantes.

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El sábado 3 y domingo 4 se llevará a cabo la 52° Peregrinación a Luján 2026.

El sábado 3 y domingo 4 se llevará a cabo la 52° Peregrinación a Luján 2026.

Trenes Argentino anunció un cronograma especial en el servicio del Tren Sarmiento durante el fin de semana teniendo en cuenta la masiva concurrencia prevista para la 52° Peregrinación Juvenil a Luján.

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Teniendo en cuenta la cantidad de personas que se trasladarán a lo largo del sábado 3 y domingo 4 de octubre se pondrán a disposición una serie de servicios tanto de ida como de vuelta entre Moreno-Mercedes, con foco en el enlace hacia la basílica, sumado a un viaje eléctrico excepcional rumbo a la Capital Federal para asistir la vuelta de los caminantes.

Durante la jornada del sábado, se incorporarán 16 frecuencias complementarias con partida en Moreno rumbo a Luján, en tanto en sentido inverso se despacharán 14 trenes para atender el flujo de convocantes a dicha caminata. Mientras que, para el domingo, cuando se espera el mayor movimiento por la desconcentración, el operativo dispondrá de 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.

El trayecto de aproximadamente 60 kilómetros unirá Liniers con el Santuario de Luján, atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

El cronograma de salidas para el sábado 3 de octubre será:

Desde Moreno hacia Luján (16 servicios):

  • Mañana: 04:30 - 05:30 - 07:00 - 07:50 - 09:36 - 10:21
  • Tarde: 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08
  • Noche: 19:59 - 20:58 - 22:46 - 23:43

Desde Luján hacia Moreno (14 servicios):

  • Mañana: 05:54 - 06:54 - 08:24 - 09:14 - 11:00 - 11:45
  • Tarde: 13:37 - 14:37 - 16:07 - 17:12 - 18:55
  • Noche: 19:32 - 21:23 - 22:22

Peregrinación a Luján 2026: cómo va a estar el clima

Para el sábado 3 de octubre, día de la largada, se esperan chubascos o lluvias fuertes durante la jornada, con una temperatura máxima de 15°C y mínima de 12°C. El cielo estará mayormente cubierto y las condiciones de humedad acompañarán todo el recorrido inicial, por lo que contar con protección adecuada desde el primer momento será indispensable.

El domingo 4, con la llegada a Luján como destino, el tiempo tiende a estabilizarse de manera parcial. El amanecer será fresco con temperaturas cercanas a los 12°C, pero la máxima repuntará hasta los 21°C por la tarde, con nubosidad en disminución y vientos leves del sudeste. Las horas previas a la misa central, sin embargo, pueden ser frías, especialmente para quienes lleguen de madrugada.

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