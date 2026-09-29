29 de septiembre de 2026 Inicio
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San Isidro: el 77,6% de las comunicaciones de seguridad ya ingresa por canales municipales

Más de 25.000 vecinos están adheridos a Ojos en Alerta, el programa que permite enviar mensajes, audios, fotos, videos y ubicación directamente al Centro de Monitoreo Municipal.

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Centralizar los reportes en el Centro de Monitoreo local

Centralizar los reportes en el Centro de Monitoreo local, las patrullas tardan entre 3 y 5 minutos como máximo en llegar.

El 77,6% de las comunicaciones vinculadas a la seguridad en San Isidro ya ingresa a través de canales municipales. El dato refleja el crecimiento de una red de prevención que combina la participación de los vecinos con el monitoreo de cámaras y el patrullaje en las calles.

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Uno de los principales canales es Ojos en Alerta, el programa al que ya están adheridos más de 25.000 vecinos del distrito y que permite comunicar desde la calle una situación que genera preocupación directamente al sistema de seguridad municipal.

El funcionamiento es sencillo. Un vecino observa algo que le resulta extraño y, sin necesidad de determinar exactamente qué está ocurriendo, puede enviar un WhatsApp. Puede escribir un mensaje, mandar un audio, compartir una foto, grabar un video o directamente enviar su ubicación.

Ojos en alerta, que tiene como motor principal al WhatsApp vecinal para reportar situaciones sospechosas, permite centralizar la información directamente en el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Ojos en alerta, que tiene como motor principal al WhatsApp vecinal para reportar situaciones sospechosas, permite centralizar la información directamente en el Centro de Operaciones Municipal (COM).

En pocos segundos, esa información ingresa al sistema y puede ser utilizada por el Centro de Operaciones Municipal (COM), el monitoreo y los equipos de patrullaje para evaluar la situación y dar una respuesta. Según el Municipio, las alertas permiten movilizar a los Oficiales en menos de cinco minutos.

La herramienta suma así un nuevo punto de información al sistema de prevención. A la información que llega desde las cámaras y al monitoreo permanente se incorpora también lo que los vecinos observan en tiempo real desde distintos puntos del distrito.

Los números muestran la importancia que adquirieron estos canales en la comunicación vinculada a la seguridad: el 77,6% de las comunicaciones ya ingresa por vías municipales.

A esta red de información se suma un esquema de presencia permanente en las calles. Todos los días se realizan más de 100 operativos de control en distintos puntos de San Isidro. En esas intervenciones se controlan más de 800 personas y alrededor de 400 vehículos diarios.

“Una vez que la gente se capacita, lo que generamos es un cambio de comportamiento. Pasamos del ‘no te metas’ a que empiece a comunicarse con nosotros, a alertarnos sobre determinadas situaciones. Y, por otro lado, el vecino comienza a estar más atento”, explican desde la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Capacitación para sumar más vecinos

Para que Ojos en Alerta pueda utilizarse correctamente, el Municipio realiza capacitaciones en delegaciones municipales, clubes de barrio, comercios y domicilios particulares.

Los encuentros duran aproximadamente 45 minutos, mientras que las capacitaciones realizadas en las delegaciones municipales pueden completarse en menos de 10 minutos.

Durante las jornadas se explica cómo utilizar la herramienta, pero también cómo funciona el Sistema de Seguridad Municipal, qué recursos intervienen y cómo se articula la respuesta cuando ingresa un aviso.

Para formar parte de la red vecinal, las personas interesadas deben completar una capacitación obligatoria y gratuita sobre el uso correcto de la herramienta.

Para formar parte de la red vecinal, las personas interesadas deben completar una capacitación obligatoria y gratuita sobre el uso correcto de la herramienta.

La última capacitación masiva se realizó el jueves pasado en Beccar. El objetivo es que, frente a una situación que genera preocupación, el vecino tenga a mano un canal directo y pueda aportar información en cuestión de segundos. Un mensaje, una foto, un audio, un video o una ubicación pueden convertirse en información para quienes están monitoreando y patrullando el distrito.

“Con Ojos en Alerta brindamos una herramienta ágil y sencilla que complementa los canales de comunicación de nuestro sistema de seguridad. Estamos muy contentos porque cada vez más vecinos se involucran, lo que nos permite intervenir con inmediatez”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio.

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